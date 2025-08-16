Por qué no ha querido Putin aceptar un alto el fuego en Ucrania

Vladímir Putin no ha querido aceptar un alto el fuego en Ucrania este viernes 15 de agosto. Según sus declaraciones durante la conferencia de prensa con Donald Trump, considera que un cese inmediato de las hostilidades sin abordar lo que él llama las «causas profundas» del conflicto no resolvería los problemas estructurales que, según él, llevaron a la guerra. Para Moscú, un alto el fuego sin concesiones estratégicas equivaldría a una capitulación que dejaría a Rusia vulnerable a futuras amenazas de seguridad y política en la región.

Trump ha llegado este viernes 15 de agosto a la cumbre en Alaska buscando el acuerdo de Putin sobre un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, Putin, en sus declaraciones, no ha dado señales de estar dispuesto a acceder a esa exigencia, repitiendo que Moscú quería que se abordaran las causas profundas del conflicto, un término que se refiere a las exigencias de Moscú de desmilitarizar Kiev y bloquear sus aspiraciones de adhesión a la OTAN.

En contraste con los apretones de manos y las sonrisas que caracterizaron el inicio de su reunión en la pista de aterrizaje de la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson, Putin y Trump han mantenido una expresión impasible durante gran parte de la conferencia de prensa. Putin ha hablado durante aproximadamente ocho minutos. Trump luego ha intervenido durante tres minutos. Después ambos han abandonado la sala sin aceptar preguntas de los periodistas. ¿Por qué Putin no ha aceptado al alto el fuego?

Las «causas profundas» según Rusia

Putin ha identificado varios elementos que considera esenciales para cualquier acuerdo de paz:

Desmilitarización de Ucrania

Moscú exige que Ucrania limite sus capacidades militares, de forma que no pueda amenazar a Rusia en el futuro. Esto incluye la reducción de su ejército y la prohibición de desarrollar ciertos sistemas de defensa o armamento avanzado.

Desde la perspectiva rusa, la desmilitarización sería una garantía de que Ucrania no represente un peligro estratégico a largo plazo.

Bloqueo de la adhesión a la OTAN

La expansión de la Alianza Atlántica hacia el este es uno de los principales argumentos de seguridad que utiliza Moscú. Putin insiste en que Ucrania no debe integrarse en la OTAN, ya que la presencia de tropas y sistemas militares de la Alianza en territorio ucraniano sería una amenaza directa para Rusia.

Este punto ha sido históricamente sensible y es uno de los principales obstáculos en cualquier negociación de paz.

Reconocimiento de anexiones territoriales

Otro requisito crucial es que Ucrania acepte formalmente la anexión de Crimea (ocupada por Rusia desde 2014) y de las regiones parcialmente controladas por Moscú desde 2022.

Para Putin, este reconocimiento no solo legitima la expansión territorial de Rusia, sino que también actúa como garantía de que el conflicto no se reanudará sobre esos territorios.

Garantías políticas e influencia cultural

Moscú busca que el ruso sea reconocido como idioma oficial junto al ucraniano y que ciertas decisiones políticas ucranianas se alineen con los intereses de Rusia. Esto refleja la intención de mantener influencia sobre la política interna y sobre la identidad cultural de Ucrania, garantizando que el país no se aleje completamente del ámbito geopolítico ruso.

¿Por qué Putin se niega a un alto el fuego?

La negativa de Putin a aceptar un alto el fuego inmediato refleja una estrategia de presión para asegurar concesiones políticas y territoriales antes de comprometerse a la paz.

Este enfoque complica enormemente las negociaciones:

Para Ucrania, cualquier acuerdo que implique ceder territorio o limitar su capacidad militar es inaceptable, ya que contraviene su soberanía y amenaza su seguridad futura.

Para Europa, aceptar las demandas rusas significaría legitimar la invasión y alterar el equilibrio de poder en Europa del Este, algo políticamente y estratégicamente insostenible.

Para Trump, la situación presenta un dilema: avanzar hacia un acuerdo que pueda ser percibido como favorable a Rusia o arriesgarse a que las negociaciones fracasen, como ha ocurrido en esta cumbre.

Putin no busca únicamente un alto el fuego temporal, sino una reconfiguración de la relación geopolítica con Ucrania y Occidente. Mientras Occidente y Ucrania insisten en garantías de seguridad y respeto a la soberanía, Rusia condiciona cualquier cese de hostilidades a concesiones que no son actualmente aceptables para Kiev ni para sus aliados. Esto explica por qué, pese a la cumbre de Anchorage, un alto el fuego aún no es viable y las perspectivas de una paz inmediata siguen siendo limitadas.