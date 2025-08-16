Trump no logra que Putin acepte un alto el fuego en Ucrania: «Hay progreso pero no hemos llegado ahí»

Donald Trump y Vladímir Putin no han logrado un acuerdo de paz en Ucrania tras casi dos horas y media de reunión este viernes 15 de agosto. Trump ha afirmado haber mantenido una reunión «productiva» con su homólogo ruso, pero no se ha alcanzado un acuerdo. «No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo», ha declarado Trump en una conferencia de prensa en una la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. La reunión entre Trump y Putin ha terminado así sin llegar a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania: «Hay progreso pero no hemos llegado ahí», ha reconocido Donald Trump.

Trump ha destacado que después de la rueda de prensa va a hablar por teléfono al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, el secretario general de la OTAN y otros líderes de Europa. Trump ha destacado a Putin de forma directa: «Espero verte pronto». «Next time in Moscow (La próxima vez en Moscú)», ha contestado Putin con una sonrisa en inglés. El resto de la rueda de prensa Putin la ha pronunciado en ruso. Los dos líderes no han aceptado preguntas de los periodistas. Tampoco han ofrecido detalles. «No hemos llegado allí, pero tenemos opciones de llegar», ha reconocido Trump, el cual no ha ofrecido detalles de las dos horas y media de reunión. Trump ha afirmado que persisten algunos desacuerdos entre ambas partes, «uno de ellos, el más significativo».

Vladímir Putin ha sido es el primero en dirigirse a los periodistas durante la conferencia de prensa. Donald Trump le ha escuchado en un podio contiguo a través de un traductor. Putin ha hablado en ruso. Putin ha revelado lo que le dijo a Trump tras desembarcar de su avión en Alaska: «Al bajar del avión, le dije: ‘Buenas tardes, querido vecino, me alegra verte con salud y con vida. Me parece un gesto muy amable’».

El presidente de Rusia ha rendido homenaje a la historia militar conjunta de Estados Unidos y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. «Siempre recordaremos otros ejemplos históricos en los que nuestros países derrotaron juntos a enemigos comunes con espíritu de lucha», ha afirmado Putin.

Putin ha añadido que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han deteriorado a su nivel más bajo desde la Guerra Fría, y ha afirmado: «Creo que eso no beneficia a nuestros países ni al mundo en su conjunto». El ruso se ha referido a Ucrania como una «nación hermana, por extraño que suene en estas circunstancias: compartimos las mismas raíces, y todo lo que está sucediendo es una tragedia para nosotros».

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin se han reunido en Alaska este viernes 15 de agosto para poner fin a la guerra en Ucrania. Ambos líderes mantuvieron un encuentro durante dos horas y media. Estuvieron acompañados por dos asesores cada uno: Trump con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, por parte estadounidense. Putin con y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov, por parte de Putin.

Reproches a Biden

En un comentario dirigido únicamente a halagar al presidente estadounidense, Putin ha afirmado que la guerra con Ucrania nunca habría empezado si Trump hubiera sido presidente. El presidente ruso ha afirmado haber intentado iniciar un diálogo con el ex presidente demócrata Joe Biden, pero que Biden se le negó. Putin ha reiterado así la afirmación del presidente de que el conflicto no habría ocurrido si él fuera presidente, Putin ha destacado que «estoy bastante seguro de que así sería».

Guiño a Moscú

Donald Trump ha afirmado que podría reunirse con Vladímir Putin para futuras conversaciones en Moscú. Como se ha destacado con anterioridad, el presidente ruso, hablando en inglés al final de la conferencia de prensa, ha afirmado que vería a Trump «la próxima vez en Moscú» cuando se volvieran a reunir. Trump no ha aceptado la invitación, pero la ha calificado de «interesante». «Me van a criticar, pero creo que es posible», ha destacado antes de que terminara la conferencia de prensa.

¿Qué quieren Rusia y Ucrania?

Putin exige que Kiev ceda las regiones que Moscú se anexionó en 2022, aunque Rusia no las controle por completo, y que reconozca a Crimea, anexionada de forma ilegal en 2014, como parte de Rusia.

El ruso también quiere que Ucrania renuncie a su intento de unirse a la OTAN, limite sus fuerzas armadas y reconozca el ruso como idioma oficial junto con el ucraniano.

Zelenski insiste en que cualquier acuerdo de paz debe ser aceptable para su pueblo e incluir sólidas garantías de seguridad contra futuras agresiones rusas.

Ucrania no estaba invitada

La exclusión de Zelenski supone un duro golpe para la política occidental de «nada sobre Ucrania sin Ucrania». Trump sugirió que podría llevar a Zelenski a Alaska para una posterior reunión tripartita, aunque Rusia no ha accedido a ello.