Trump avisa a Putin antes de la reunión: «No seré feliz si hoy no se logra un alto el fuego en Ucrania»

Donald Trump ha afirmado este viernes 15 de agosto que «no seré feliz» a menos que se acuerde «hoy un alto el fuego» en la guerra en Ucrania. Durante una conversación con los periodistas desde el Air Force One, de camino a Alaska, para la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que «quiero ciertas cosas. Quiero ver un alto el fuego. Esto no tiene que ver con Europa. Europa no me va a decir qué tengo que hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que Zelenski, pero quiero ver un alto el fuego rápidamente». Trump ha avisado a Putin antes de la reunión: «No seré feliz si hoy no se logra un alto el fuego en Ucrania».

Donald Trump partió de Washington con destino a Anchorage este viernes por la mañana para su reunión con Putin sobre Ucrania. Su cumbre con Putin está programada para las 11:00 horas en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson.

Putin ha hecho escala en la ciudad de Magadán, en el extremo oriental de Rusia, donde se ha reunido con el gobernador local y visite una planta industrial.

El presidente estadounidense ha pedido un alto el fuego, pero ha afirmado que «nada está decidido» antes de las conversaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska este viernes.

Trump: «Europa no me va a decir qué decir»

«Esto no tiene que ver con Europa. Europa no me va a decir qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que Zelenski, pero quiero ver un alto el fuego rápidamente», ha destacado Trump de los líderes europeos. Trump tiene previsto hablar por teléfono con Zelenski y los líderes europeos después de la cumbre con Putin.

«Estoy en esto para detener las matanzas. Ya saben, no estamos aportando dinero. Estamos ganando dinero. Están comprando nuestras armas, y las estamos enviando a la OTAN, y la OTAN nos está enviando grandes y hermosos cheques», ha resaltado Trump.

Putin intentará imponer una paz a su medida: quedarse con la zona del Donetsk, Lugansk y Crimea y dividir a Europa. Por ello, Zelenski habló por teléfono este sábado 9 de agosto con los líderes de la Unión Europea para pedirles apoyo frente a Rusia para no tener que ceder el territorio ucraniano que quiere Putin.

El general Alexus Grynkewich, comandante de la OTAN para Europa, se encuentra en Alaska para prestar asesoramiento militar a Donald Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El general Grynkewich apoya a Ucrania y considera a Rusia una clara amenaza para la seguridad europea. Anteriormente, ha hablado de la necesidad de que Kiev reciba ayuda militar rápidamente, incluso después de que el presidente Trump declarara en julio que la OTAN coordinaría el envío de armas estadounidenses.