Marc Giró abandona RTVE y ficha por Atresmedia: ya prepara su primer proyecto en laSexta

Atresmedia lo ha vuelto a hacer. En su empeño por reforzar su apuesta por el talento, no ha dudado un solo segundo en incorporar a sus filas a uno de los presentadores que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Marc Giró. El presentador de Late Xou con Marc Giró, uno de los programas que más alegrías ha dado a la televisión pública, ha decidido dar el salto a la cadena de San Sebastián de los Reyes para ponerse al frente de un nuevo formato que se estrenará en laSexta este 2026. Debemos tener en cuenta que, con anterioridad, Giró ha trabajado para Atresmedia en varios proyectos, como es el caso de Zapeando o, incluso, llegó a presentar unas precampanadas de Feliz Año Neox. Después de un tiempo, Marc Giró regresa a esta casa para adentrarse en un espectacular proyecto en la cadena secundaria de Atresmedia.

Por el momento, se conocen pocos detalles sobre este programa, pero todo apunta a que seguirá el estilo marcado en diversos programas que ha presentado, como es el caso de Late Xou (RTVE) o, incluso, en Està Passant (TV3). Lo que es un hecho es que Marc Giró se sumará al amplio panel de comunicadores y presentadores de laSexta, como es el caso de Alfonso Arús, Alberto Chicote, Cristina Pardo, Dani Mateo, Glòria Serra, José Yélamo, Josep Pedrerol, Mamen Mendizábal, Gotzon Mantuliz y Nuria Roca, entre otros tantos. Es más que evidente que Atresmedia ha apostado de lleno con un nuevo formato que, desde luego, promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. Eso sí, no tendremos que esperar mucho para poder disfrutar de este programa presentado por Marc Giró, ya que está previsto que se emita durante este año al que acabamos de dar la bienvenida.

¿Quién es Marc Giró?

Nacido en 1974 en la Ciudad Condal, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. A pesar de todo, gran parte de su trayectoria se ha desarrollado tanto en el ámbito editorial como en el de la comunicación. Tanto es así que ha sido colaborador de varios programas de televisión y radio, destacando especialmente por Late Xou (RTVE) y Està Passant (TV3).

Pero no todo queda ahí, puesto que, en la pequeña pantalla, ha trabajado en diversos formatos en los que se ha combinado a la perfección la actualidad y el análisis social con el más puro entretenimiento. Así pues, debido a su cercanía y, por qué no, también ironía, ha logrado ganarse el cariño de muchas personas.

No solamente ha trabajado en RAC1 y ha escrito publicaciones en diversos medios como es el caso de Diari Ara y Marie Claire, sino que también, en el pasado, trabajó para Atresmedia a través de varios formatos. Entre ellos, destaca Zapeando, Espejo Público o, incluso, las precampanadas Feliz Año Neox.

Es importante destacar que, entre los tantos reconocimientos que ha recibido Marc Giró a lo largo de su trayectoria profesional, destacan tanto el Premi Nacional de Comunicació (2023) como el Premio Ondas (2023). Sea como sea, es más que evidente que estamos ante uno de los grandes fichajes de Atresmedia para este año 2026.