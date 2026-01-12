La advertencia de Cañizares a Lamine Yamal: «Estás en el año más difícil de tu carrera»

Lamine Yamal conquistó su segunda Supercopa de España consecutiva tras el triunfo del FC Barcelona ante el Real Madrid. Pese al éxito colectivo, el extremo culé no ha brillado como se esperaba en el plano individual. No jugó en la semifinal ante el Athletic Club ni estuvo acertado en el Clásico de la final. Después de una temporada en la que rozó el Balón de Oro, Lamine se enfrenta a un curso en el que debe refrendar su estatus como superestrella. Para el ex portero Santi Cañizares, el internacional español enfrenta «el año más difícil de su carrera».

Superado el ecuador de la temporada, el rendimiento de Lamine Yamal ha estado por debajo de lo que exhibió en la pasada campaña. No en números, donde ya suma siete goles y siete asistencias en Liga -acercándose a los nueve y las 13 del último curso- si no en sensaciones y juego. Algo que ha sido más visible en los grandes partidos, ya que no ha contribuido con cifras en los dos Clásicos del curso ni en los duelos en Champions ante Chelsea y PSG. El mando del ataque blaugrana ha pasado a manos de un Raphinha que decidió la final de la Supercopa con un doblete tras anotar dos goles en semifinales.

Cañizares ha definido esta etapa en la carrera de Lamine Yamal como la de su «confirmación», donde debe enfrentar «cambios profundos a nivel social, económico, contratos de publicidad, atender muchas circunstancias y cosas que le rodean, eventos…». El ex guardameta de la selección española advirtió el peligro que entraña para el futbolista del Barcelona. «Con esa edad, para mí, es el año más difícil de su carrera», aseguró Cañizares en El Partidazo de la Cadena COPE tras el Clásico de la Supercopa de España.

🎙️ @santicanizares, sobre el momento que atraviesa Lamine Yamal, en #TertulionPartidazo 😱 «Este año es el más difícil de su carrera» 🙄 «Es el momento de cambios profundos a nivel social y económico» 😳 «He visto a grandes jugadores pasarlo mal ese año» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yQXBG3s8dK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 12, 2026

Lamine Yamal se ha convertido en una auténtica estrella mediática a una temprana edad, lo que implica cambios inevitables en su vida. «He visto a grandes jugadores pasarlo muy mal en ese año donde todo es distinto», prosiguió el ex guardameta. Todo cambia para un jugador de estas características, según Cañizares: «No puedes seguir siendo el mismo. No puedes ir a tomarte la cerveza aquí, ni puedes ir a tomar allí la Coca-Cola, ni puedes pasear al perro en el parque. Las cosas han cambiado completamente porque eres una estrella del fútbol».

El criticado gesto de Lamine Yamal en el Clásico

El futbolista del FC Barcelona volvió a estar en el ojo del huracán por su actitud en el segundo duelo de la temporada ante el Real Madrid. El Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu ya acabó con trifulca después de que Carvajal y Courtois le recriminaran unas declaraciones en la previa del partido en las que acusó de «robar» al club blanco. En la final de la Supercopa también ha dejado un gesto muy criticado. Durante el pasillo del Barça al Real Madrid por su condición de subcampeón, Lamine Yamal no aplaudió a sus rivales. Una actitud que no gustó al capitán madridista, que se acercó a saludarle de manera fría.