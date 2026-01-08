Cañizares sentencia a Unai Simón y abre el debate en la portería de la selección: «El que no va es el mejor»

Santiago Cañizares ha analizado la situación en la portería de la selección española, con el debate abierto por la titularidad de Unai Simón, que deja muchas dudas en el Athletic, y la ausencia de Joan García, guardameta del Barcelona, que está en un gran momento.

«Es muy difícil elegir el portero de la selección para este Mundial», comenzó Cañizares, habitual comentarista futbolístico, cuyas opiniones siempre dan mucho que hablar. Para el ex portero de la selección española, Luis de la Fuente tiene «un lío» y «los que se debilitan de todo esto son el propio equipo y los porteros».

«El que no va es el mejor», dijo Cañizares en referencia a Joan García. «El suplente es fantástico», continuó sobre David Raya, portero del Arsenal. «Y el titular es el que más dudas genera en su club, porque después en la selección. no», añadió el ex portero del Valencia sobre Unai Simón.

Cañizares, que del debate en la portería sabe mucho, ya que él estuvo en esa situación cuando era jugador de la selección con Casillas), explicó que «se va a hablar tanto de esta situación en lo que queda de temporada y sobre todo previo al Mundial cuando haya poco balón».

España va al Mundial de 2026 como una de las grandes favoritas, pero a meses de que arranque la competición, el debate en la portería ya está muy abierto. Unai Simón genera muchas dudas y Joan García, que todavía no ha sido llamado por Luis de la Fuente, está en un gran estado de forma.

Antes de la convocatoria final para el Mundial, habrá una lista más de De la Fuente, que será en marzo, donde España jugará la llamada Finalissima ante Argentina en Qatar. Ahí será una buena prueba para saber las intenciones del seleccionador nacional, sobre todo con la portería.