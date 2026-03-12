Quiénes son los candidatos a la presidencia del Barcelona

El futuro presidencial del FC Barcelona se decide este fin de semana, este próximo domingo 15 de marzo. Los socios y socias culés irán a las urnas para elegir quién será el próximo líder que comande la institución durante los próximos cinco años. Unas elecciones al FC Barcelona diferentes, ya que solamente habrá dos candidatos, casa o cruz, Joan Laporta o Víctor Font.

En el horizonte aparece de nuevo un duelo que ya se produjo en las anteriores elecciones. El hasta ahora presidente, Joan Laporta, parte como figura dominante dentro del panorama institucional del Barça, el claro favorito, mientras que el empresario Víctor Font vuelve a situarse como la oposición a Laporta, el voto del cambio.

Font ya compitió contra Laporta en los comicios celebrados en 2021, cuando el dirigente que ya había presidido el club entre 2003 y 2010 regresó al poder tras imponerse con claridad en las urnas. En aquella ocasión, el empresario tecnológico se quedó lejos de ser un rival real, aunque aquello le sirvió para consolidarse como oposición y alternativa dentro del barcelonismo.

Cuándo son las elecciones del Barcelona

La jornada electoral del FC Barcelona está fijada para el domingo 15 de marzo de 2026, ese día, los socios con derecho a voto decidirán quién será el presidente del club durante el próximo mandato entre dos candidatos: Laporta o Font.

En total, 114.504 socios están convocados a participar en el proceso. Los votantes podrán acudir a los cinco centros habilitados para la votación, distribuidos en las cuatro demarcaciones catalanas, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; además del Principado de Andorra.

El sistema de votación contempla que los socios depositen su papeleta de forma presencial a lo largo de toda la jornada electoral. En esta ocasión, el club no permitirá el voto por correo, por lo que todos los participantes deberán acudir físicamente a los puntos habilitados.

Así es Joan Laporta

Joan Laporta i Estruch, nacido en Barcelona en 1962, era hasta hace unas semanas presidente del FC Barcelona. Abogado de profesión, está licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Fundador del bufete Laporta & Arbós, comenzó su trayectoria en la presidencia del Barça en 2003, cuando ganó las elecciones del club. Su primer mandato se extendió hasta 2010 y coincidió con uno de los periodos más exitosos en la historia deportiva de la entidad.

Tras pasar por la política, en marzo de 2021 regresó al cargo después de imponerse nuevamente en las pasadas elecciones, donde doblegó a Font y Toni Freixa.

En su actual etapa como presidente, Laporta ha tenido que gestionar una compleja situación económica heredada de la anterior directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu. Entre ‘palancas’, crisis financiera y falsas promesas, el proyecto deportivo del club se ha estabilizado tras la llegada al club de Hansi Flick y Deco como director deportivo, dos de las decisiones del mandatario barcelonés.

Quién es Víctor Font

El otro en la terna de candidatos a la presidencia del Barcelona es Víctor Font, empresario catalán vinculado al sector tecnológico y consultor estratégico. Está licenciado en Empresariales y cuenta con un MBA por ESADE Business School. Font participó en la fundación de Diamond Cluster, una consultora que fue vendida posteriormente por alrededor de 1.000 millones de dólares junto a otros profesionales del ámbito deportivo y empresarial, entre ellos Ferran Soriano y Marc Ingla.

Actualmente es cofundador y consejero delegado de Delta Partners, compañía especializada en telecomunicaciones, tecnología y medios de comunicación con presencia internacional en mercados de Europa, Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos.

Font vuelve a presentarse como aspirante a la presidencia tras haber sido el principal rival de Laporta en las elecciones de 2021. En aquella ocasión no consiguió acercarse a la victoria final, aunque su candidatura consolidó un proyecto alternativo dentro del entorno azulgrana.

Entre las bases de su programa destaca reforzar el papel de La Masía como eje central del primer equipo, apostar por una estructura deportiva más profesionalizada basada en especialistas, planificar los fichajes y el desarrollo de talento a largo plazo y modernizar la gestión del club mediante criterios empresariales y tecnológicos.