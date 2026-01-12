Venezuela libera a más de 20 presos políticos, entre ellos un español y dos ciudadanos italianos

El Gobierno de Venezuela ha liberado a más de 20 presos políticos en las últimas horas, entre los que se encuentran un ciudadano de doble nacionalidad española-venezolana y dos italianos, según ha informado la ONG Foro Penal desde Caracas. Alejandro González, ex marido de la abogada Rocío San Miguel, es el ciudadano español liberado. Estás excarcelaciones se suman a los presos políticos liberados el viernes pasado por el Gobierno de transición venezolano liderado por Delcy Rodríguez.

Entre los presos liberados en las últimas horas se encuentran dos ciudadanos italianos, según han confirmado las autoridades del país transalpino este lunes, que estaban detenidos en Venezuela. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, ha indicado que los dos liberados son Alberto Trentini y Mario Burlò. Ambos se encuentran ya en la Embajada de Italia en la capital venezolana.

Tajani ha señalado también que Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha seguido el caso «en primera persona». «Hablé con nuestros dos compatriotas, quienes se encuentran en buen estado. Pronto regresarán a Italia», ha manifestado Tajani en un mensaje en redes sociales en el que Roma «agradece enormemente» a Venezuela la liberación de estos dos presos políticos.

La propia Meloni confirmó el pasado viernes la liberación de otros dos italianos que estaban encarcelados en Venezuela y dijo que esperaba «nuevos pasos en esta dirección», después de que Rodríguez asumiera el cargo tras el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país, que se saldó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

Los dos liberados la semana pasada son Luigi Gasperin, un empresario de 77 años, y Biagio Pilieri, un periodista y político de 60 años y con doble nacionalidad. Ambos fueron detenidos en 2024 tras sumarse a las protestas contra el Gobierno de Maduro, según informaciones del diario italiano L’Espresso.