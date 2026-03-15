El hijo de Morante saca el capote rodeado de banderas de España tras ganar la Copa al Barça juvenil

El Real Betis Balompié se proclamó campeón de la Copa del Rey juvenil 27 años después. Los verdiblancos ganaron con claridad por 1-4 al Barcelona en una final que estuvo muy caldeada. José Antonio Morante, hijo del torero Morante de la Puebla, no dudó en sacar el capote de su padre para celebrar el triunfo rodeado de compañeros que lucieron con orgullo la bandera de España.

El joven, nacido en 2007, es una de las grandes promesas de un Real Betis que viene pisando fuerte en el mundo juvenil del fútbol con este título. Los andaluces se impusieron con claridad a un Barcelona que iba dos goles por detrás en el marcador cumplido el minuto 20 de partido.

Los culés vieron imposible ganar el encuentro antes del descanso puesto que el propio Morante estableció el 0-3 en el marcador y el azulgrana Korouma fue expulsado con roja directa por una entrada que caldeó el encuentro de cara a la segunda mitad.

El Barça recortó distancia estableciendo el 1-3, pero el Betis no se puso nervioso y al poco tiempo puso el definitivo 1-4 en el marcador para poder doblegar a los culés. El partido estuvo lleno de tensión y disputas en los últimos minutos, con jugadores béticos y culés empujándose y discutiendo en muchas acciones.

La celebración del hijo de Morante, una vez que los culés abandonaron el terreno de juego, fue el broche de oro para un Real Betis que toreó al Barcelona en este torneo donde se reúnen los próximos grandes talentos del fútbol español.

Morante juega habitualmente como extremo diestro en el Real Betis y ha llegado a debutar con la selección española sub-19. De hecho, el joven disputó la pasada temporada minutos con el primer equipo bético en la Conference League, mientras que este año es una de las sensaciones de la Primera RFEF donde acumula cuatro goles con el filial verdiblanco.