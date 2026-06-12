Melyssa Pinto publica su primer posado con Mario Casas con motivo del 40 cumpleaños del actor: «Por muchos más años celebrándote»

Este 12 de junio es el cumpleaños de uno de los actores más conocidos de España. Mario Casas cumple 40 años en uno de los momentos más dulces de su vida. El protagonista de Tres metros sobre el cielo ya ha recibido numerosas felicitaciones por parte de sus más allegados, de sus familiares y, también, de la mujer que le ha robado el corazón: Melyssa Pinto. A través de sus redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores, la influencer ha publicado, no solo y por primera vez, un posado con su pareja, sino que también le ha dedicado unas románticas palabras.

Las románticas palabras de Melyssa Pinto a Mario Casas

Desde que salieran a la luz los rumores de relación del intérprete y la exconcursante de La isla de las tentaciones, ambos han tenido la máxima de llevar su historia de amor en la más absoluta discreción. De hecho, no fue hasta meses después cuando hicieron su primera aparición juntos, cuando Casas llevó en coche a la creadora de contenidos a la boda de Susana Molina, donde protagonizaron un divertido encuentro con la prensa.

Poco a poco, y a medida que ha pasado el tiempo, se han dejado fotografiar juntos, aunque no fue hasta el último cumpleaños de Pinto cuando el actor decidió publicar una significativa foto juntos. De esta manera, el ex de Blanca Suárez rompía una de sus reglas de oro y es que nunca, desde que se diera a conocer, había compartido hasta entonces una foto con una mujer con la que se le había relacionado sentimentalmente.

Sin embargo, y tras más de un año de relación, el actor compartió una foto en la que aparecía abrazando a Melyssa. Y no solo eso. Como un guiño a la segunda tierra de la joven —que tiene raíces portuguesas—, lució en esta imagen una camiseta de la selección del país vecino.

Ahora ha llegado el turno de Melyssa. Siendo que son una de las parejas de moda, y tras más de un año de relación desde que saliera a la luz el rumor, todos los ojos estaban puestos hoy en las redes sociales de la joven, de la que se esperaba que compartiera una foto con el actor, como ha ocurrido.

A través de sus historias temporales, la creadora de contenidos ha publicado su primer posado con su pareja, en el que, además de aparecer de lo más sonrientes y enamorados, están agarrados de la mano. Un gesto cuando menos llamativo, ya que Melyssa siempre ha tratado de no presumir de novio de forma mediática. Además, y con motivo del 40 cumpleaños de Mario, le ha dedicado unas románticas palabras: «Por muchos años más celebrando tu vida y viéndote crecer en todos los sentidos. Feliz cumpleaños».