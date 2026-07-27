Christian Gálvez se prepara para presentar ‘El Rosco’ en EEUU

Mientras que Carlos Sobera se prepara para presentar Rueda la letra en Telecinco, Christian Gálvez lo hace para liderar El Rosco en Estados Unidos. La productora MC&F, titular de los derechos de explotación del formato, planea emitirlo al otro lado del Atlántico, y ha confiado el programa al que fuera presentador de Pasapalabra en Mediaset durante 12 años.

El proyecto de El Rosco para EEUU es completamente independiente de la producción de Rueda la letra en Telecinco, que se emitirá a partir de la próxima temporada. En el caso del programa destinado al público norteamericano, las grabaciones del piloto están previstas para este mismo verano, como adelanta El Confidencial Digital.

Ésta será la primera producción de El Rosco en Estados Unidos, formato que ya se ha adaptado con éxito en otros países como Chile, Italia, Argentina o España, donde hasta el mes de junio era la prueba final de Pasapalabra, en Antena 3, y ahora formará parte de Rueda la letra, en Telecinco.

Pasapalabra tuvo que prescindir de El Rosco por la sentencia del Tribunal Supremo, que obligó a Atresmedia a suprimir la emisión de la prueba. Su espacio en el programa de Roberto Leal lo ocupa ahora AlaZ. El Alto Tribunal reconocía El Rosco como una obra protegida por la propiedad intelectual que le corresponde a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution, con una «singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual».

En cuanto a Rueda la letra, la producción del concurso correrá a cargo de Telecinco y Bulldog TV, mientras que la dirección la llevará a cabo Rafa Guardiola, profesional con amplia trayectoria en la dirección de concursos y ex director de Pasapalabra en Mediaset durante más de una década.

Guardiola coincidió con Christian Gálvez en Pasapalabra, en Telecinco. El presentador lideró el programa entre 2007 y 2019 en el canal de Mediaset, hasta que dejó de emitirlo también por una sentencia del Supremo. Desde entonces, Christian Gálvez ha seguido presentando concursos y actualmente trabaja en Telemadrid, donde presenta La tarde.