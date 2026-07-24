‘El Rosco’ de Telecinco se integrará en ‘Rueda la letra’: el nuevo concurso de Carlos Sobera

El Rosco ya tiene envoltorio en Telecinco. La prueba que hasta ahora era parte imprescindible de Pasapalabra en Antena 3 pasará a emitirse dentro de Rueda la letra, un nuevo concurso que llegará a Mediaset presentado por Carlos Sobera.

La producción del concurso correrá a cargo de Telecinco y Bulldog TV, mientras que la dirección la llevará a cabo Rafa Guardiola, profesional con amplia trayectoria en la dirección de concursos y ex director de Pasapalabra en Mediaset durante más de una década, asumirá la dirección del programa.

Tras la sentencia del Supremo que obligaba a Atresmedia a prescindir de él, El rosco se jugó por última vez en Pasapalabra el pasado 18 de junio. El mismo día que se conoció el dictamen del Alto Tribunal también trascendió que Mediaset ya contaba con los derechos para emitir El Rosco, mientras que Antena 3 ha optado por eliminar cualquier forma que recuerde a la prueba del concurso presentado por Roberto Leal, donde ahora se juega al final AlaZ.

Aun con el cambio de prueba, Mediaset informó el pasado 9 de julio de que la productora holandesa MC&F, a la que pertenece la propiedad intelectual de El Rosco, va a demandar a Atresmedia por considerar que AlaZ y El Rosco se parecen.

La sentencia del Supremo reconoce que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual y pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution. Argumenta que El Rosco es «un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general» que, además, «goza de una originalidad suficiente» al reflejar «decisiones libres y creativas de sus autores», que han reflejado en la prueba final del programa estrella de la televisión «su personalidad». Atribuye también al espacio «una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual».