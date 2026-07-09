Mediaset anuncia que la productora MC&F demandará a Atresmedia por la «similitud» de ‘El Rosco’ y ‘AlaZ’ de ‘Pasapalabra’

El litigio legal por Pasapalabra no parece tener fin. Hoy jueves 9 de julio, Mediaset España ha anunciado a un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba OKDIARIO, que la productora holandesa MC&F, a la que pertenece la propiedad intelectual de El Rosco, va a demandar a Antena 3, ya que consideran que la nueva prueba final de Pasapalabra, AlaZ, se parece mucho a la anterior, cuyos derechos adquirió hace más de un año Mediaset España.

Las 6 claves para entender el litigio de Pasapalabra

Recordemos que, tras la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con la británica ITV, que le ganó la batalla judicial a Mediaset en 2019, para adquirir la licencia. Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que el original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen. En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco. Fue entonces cuando se supo que un año y medio antes, el propio consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, llegó a un acuerdo con MC&F para hacerse con El Rosco. Este acuerdo se llevaría a cabo siempre y cuando la sentencia fuera favorable para la empresa holandesa, cosa que ha ocurrido. Antena 3, para poder seguir emitiendo Pasapalabra, compró los derechos de DallAZetA, un formato original de la televisión pública RSI de Suiza, que se emitió durante varias temporadas con normalidad y que terminó en 2024. El 19 de junio, Pasapalabra estrenó AlaZ, su nueva prueba final en sustitución del Rosco, con los mismos concursantes que ya llevaban tiempo participando en el concurso de Antena 3 y que luchaban entre sí para conseguir un bote económico.

Una nueva demanda de MC&F

Pero el panorama se ha complicado. Según han informado en Mediaset España, su licenciante MC&F va a querellarse muy pronto contra Antena 3 porque considera que AlaZ se parece más al Rosco que al original suizo.

Lo primero que hay que hacer es entender qué define a El Rosco, y ver qué límites tiene.

Así define ‘El Rosco’ la sentencia

Para justificar esta nueva demanda se basan en dos puntos concretos. En primer lugar, la sentencia que ha corroborado el Tribunal Supremo y en la que define la prueba de El Rosco de una manera muy concreta.

El Rosco, un juego de preguntas de conocimientos generales para un concurso de televisión que requiere de dos (o más) contendientes que compitan para responder a un número determinado de preguntas, formuladas de manera que las respuestas comiencen con (o, en casos de las letras menos comunes, contengan) cada una de las letras del abecedario colocadas en orden alfabético. Esta prueba se incluye en la primera versión del concurso, que fue la versión italiana, con el nombre Passaparola. En ese programa se utilizaba el abecedario italiano, que consta de 21 letras (en italiano las letras J, K, Ñ, W, X e Y no existen más que para palabras extranjeras). La circunstancia de que las respuestas relacionadas con esas 21 letras tuvieran que ser dadas por los concursantes en un tiempo máximo de 100 segundos es la que explica que el formato se denominara también 21X100, aunque en las últimas ediciones de El Rosco en el concurso Pasapalabra emitido por Telecinco, se utilizaban solo 25 letras (todas menos la K y W). El concursante que responde correctamente a mayor cantidad de preguntas en menor tiempo posible es el ganador. Si los concursantes tienen el mismo número de respuestas acertadas, entonces gana el concursante a quien más segundos le queden. Los concursantes compiten uno contra otro, permaneciendo de pie uno junto a otro, de tal modo que el que gana, respondiendo a un mayor número de preguntas en el menor número de segundos, se enfrentará al campeón del programa anterior que vuelve a la ronda final. Desde el punto de vista gráfico, el formato se caracteriza porque el abecedario que sirve de guía a las respuestas se superpone en la pantalla en forma circular, como un anillo o «rosco» luminoso, que contiene las letras del abecedario correspondientes a la inicial de (o, en el caso de las letras menos comunes, tales como la «Ñ», la «X» o la «Y», a la letra que contiene) la respuesta, mostrando en la pantalla rodeando la cabeza de cada uno de los concursantes a través de elementos gráficos: El formato prevé que las letras cambien del color azul al verde si el concursante ha respondido correctamente a la pregunta correspondiente, al color amarillo (o, en la última versión del programa, permaneciendo en azul) si el concursante decide pasar a la siguiente pregunta reservándose el derecho a contestarla más tarde, o al color rojo si hay un error. En estos últimos casos (es decir, si el concursante pasa o se equivoca), el turno pasa al otro concursante, razón por la que se acuñó el término Passa parola que fue utilizado en Italia para dar nombre a todo el programa. La utilización de este rosco superpuesto en pantalla, con sus colores de la forma antedicha, permite al público percibir de manera inmediata el progreso del juego, al tiempo que lo hace visualmente más atractivo para el telespectador. Cada concursante tiene un número limitado de segundos para completar su rosco, preferiblemente 100 segundos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de los segundos adicionales que el concursante pueda ganar a través de otros juegos, pruebas o rondas anteriores al juego final, El Rosco.

Expuestos estos «hechos relevantes y no controvertidos», la sentencia prohíbe a Antena 3 la emisión «de un programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego basado en dicho formato».

Comparación entre ‘El Rosco’ y ‘AlaZ’

El segundo punto que sustenta la nueva demanda de MC&F contra Antena 3 es la comparativa entre la nueva prueba de Pasapalabra, AlaZ con el original suizo DallAZetA.

DallAZetA es, para empezar, un programa en el que solo existe esa prueba y se juega de manera individual. Un concursante tiene que completar a contrarreloj 21 preguntas de la A a la Z y luego, de la Z a la A.

Tanto en El Rosco de Telecinco como en el de Antena 3, así como en el nuevo AlaZ, hay una competencia entre dos concursantes y no existe esa segunda vuelta de la Z a la A.

No existe continuidad en el original suizo. Cada concursante va un día y puede ganar hasta 5000 euros. No hay, por lo tanto, un bote, ni acumulación de tiempo, cosa que sí ocurre tanto en El Rosco como en AlaZ.

Otra de las razones que tiene la productora holandesa para demandar es que, cuando el 19 de junio, Pasapalabra cambió su prueba final, no hubo reseteo alguno de concursantes. «Todo parecía igual, con bote incluido», han dicho desde Mediaset España.

MC&F considera que Antena 3 está haciendo competencia desleal, por lo que se pide la prohibición de actos de imitación y de confusión. Según la empresa holandesa, en Antena 3 hay un ánimo de aprovechamiento de una audiencia que era fiel a El Rosco y se ha pretendido que siga siendo fiel.

La pretensión de MC&F es que A3 cese la emisión de AlaZ por sus «similitudes» con El Rosco y no con el original suizo.