Nico Williams rompe con Ainhi García: nadie lo vio venir… ¿o sí? ¡Vota en nuestra encuesta!

Diez días después de la victoria de la selección española en el Mundial 2026, Nico Williams ha vivido un inesperado (o no) bache personal. Su relación con Ainhi García ha llegado a su fin y, según ha podido confirmar Javi de Hoyos (el encargado de sacar a la luz esta noticia), han decidido tomar caminos por separado de buenas formas. «No ha habido infidelidades ni terceras personas. Me aseguran que han terminado bien y que simplemente se ha acabado el amor. […] La vida da muchas vueltas, pero, por el momento, ambos están solteros», contaba el periodista.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que su ruptura ha dejado sorprendidos a muchos, ya que durante el Mundial, se mostraron como una pareja sólida. De hecho, ella estuvo apoyándole en cada uno de sus partidos, así como el pasado 12 de julio, con motivo del 24º cumpleaños del futbolista, la influencer le dedicó unas emotivas palabras en sus redes. «Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero», escribía. Unas palabras que el delantero contestaba con un sentido «te amo, pequeña».

Sin embargo, cabe destacar que el fin de esta relación es algo que muchos llevaban presintiendo desde hace días. Y más después de que el programa De Lunes a Viernes emitiera unas imágenes en primicia en las que aparecía Nico disfrutando de unas vacaciones con unas chicas en un barco. Y aunque pueden tratarse de unas simples amigas, el hecho de que justo después haya dejado su relación con Ainhi ha sido una prueba más que suficiente para algunos. ¿Cuál es tu postura? ¿Habías pensado que esta relación podía llegar a su fin de manera inmediata? ¿Lo veías venir? ¡Vota en nuestra encuesta! Te leemos.