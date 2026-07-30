La confesión de Diane Lane sobre Tom Cruise y Patrick Swayze: «Me hicieron darme cuenta de que me gustaban los chicos»

Una de las actrices que ha conseguido convertirse en una de las preferidas de muchos espectadores es sin duda Diane Lane. Seguro que la recuerdas en películas inolvidables como Infiel (2002) o Bajo el sol de la Toscana (2003) en las que su interpretación de Connie Sumner, la esposa infiel de Edward, papel interpretado por Richard Gere y el de la escritora Frances Mayes son difíciles de olvidar. Pero hay que recordar que esta actriz comenzó su carrera cuando fue elegida por el director Francis Ford Coppola como una de las componentes de las películas de los años ochenta Rebeldes, La ley de la calle y Cotton Club. En el rodaje de la película Rebeldes (The Outsiders) coincidió con actores como Tom Cruise y Patrick Swayze y según ella misma confesó en el espacio The Drew Barrymore Show: «Me hicieron darme cuenta de que me gustaban los chicos».

La actriz y productora Diane Lane nació el 22 de enero de 1965 en Nueva York y empezó a trabajar con dieciséis años en el teatro en donde entre otras muchas obras representó algunas de William Shakespeare en el New York Shakespeare Festival. Aunque su debut en el cine fue con 13 años junto a Laurence Olivier en la película Un pequeño romance, no empezó a destacar hasta que interpretó el papel de Cherry» Balance en la película Rebeldes (The Outsiders) en 1983 del director Francis Ford Coppola. Diane Lane ha rodado a lo largo de su carrera más de 50 películas y su última aparición fue en la película fue en la película Anniversary en 2025.

Lo que supuso para la actriz la película Rebeldes

Francis Ford Coppola se había quedado impresionado por el trabajo que la jovencísima Diane Lane había hecho en la película Un pequeño romance en 1979 y decidió ofrecerle el papel de Cherry Balance. La actriz tenía que interpretar a esta pelirroja joven de clase alta del grupo de los Socs que tenía un carácter bastante fuerte.

La actriz Diane Lane confesó en el mismo espacio que rodar junto a tantos jóvenes actores, entre los que se encontraban Tom Cruise, Patrick Swayze o Rob Lowe, fue tan emocionante como abrumador: «Era genial, pero había demasiada testosterona para una sola chica. Así que me mantenía un poco al margen, aunque no dejaba de pensar lo increíble que era todo aquello».

Diane Lane en este mismo espacio explicó con mucho humor cómo fue el rodaje de la escena del autocine, donde utilizaron cacao en polvo para simular el polvo en el aire: «Al final de la noche estábamos cubiertos y hasta nos lo comíamos entre toma y toma».

Una discreta carrera cinematográfica

Como hemos comentado la actriz Diane Lane comenzó muy joven a trabajar en el mundo de la interpretación y durante su carrera ha rodado más de 50 películas. Tras su paso por las producciones de Coppola Rebeldes, La ley de la calle y Cotton Club en los años ochenta, siguió trabajado en diversas películas entre las que destaca La tormenta perfecta (2000), una cinta de acción y supervivencia en el mar que protagonizó junto a George Clooney y Mark Wahlberg.

En 2002 protagonizó junto con Richard Gere el drama Infiel en el que interpreta el papel de una mujer cuya aventura con otro hombre destruye su hogar. El papel de le supuso una nominación al premio Óscar y también a los SAG y Globos de Oro. Además en 2003 protagonizó la romántica Bajo el sol de la Toscana (2003) en la que da vida a una escritora que viaja a esta región de Italia para empezar una nueva vida tras un divorcio difícil y que encuentra en esa tierra y sus gentes al hombre de su vida.

En 2013 participa en el rodaje de la película de superhéroes El hombre de acero en la que interpreta a Martha Kent, la madre adoptiva de Superman, papel que repetirá en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Liga de la Justicia (2017).

En los últimos años hemos visto a la actriz Diane Lane en series como Los Romanoffs en 2018, en la última temporada de House of Cards también en ese año, en Y: El último hombre (2021) y en Feud: Capote vs. The Swans (2024). Sus últimas apariciones en películas han sido en Uno de nosotros (2020), un neo-western producido, escrito y dirigido por Thomas Bezucha que protagonizo junto con Kevin Costner y, como ya hemos comentado, en la película Anniversary (2025).