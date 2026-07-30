La finca de George y Amal Clooney en La Provenza, amenazada por el fuego: «Desconocemos si nuestra casa sobrevivirá»

Los devastadores incendios que siguen avanzando por distintas regiones del sur de Francia también han puesto en peligro uno de los hogares más conocidos de Hollywood. George y Amal Clooney, junto a sus mellizos Alexander y Ella, se han visto obligados a evacuar su finca de Brignoles, en la Provenza, ante la cercanía de las llamas. La preocupación de la pareja es máxima, hasta el punto de reconocer en una carta dirigida al alcalde de la localidad que desconocen el destino de su vivienda: «En este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso».

La residencia, conocida como Domaine du Canadel, se ha convertido en el auténtico refugio familiar de los Clooney desde que la adquirieron en 2021 por una cifra cercana a los ocho millones de euros. Situada en Brignoles, a poco más de una hora de Saint-Tropez, la propiedad ocupa una finca de alrededor de 170 hectáreas entre viñedos, olivares y bosques, un paisaje típicamente provenzal que, precisamente, hoy se encuentra amenazado por los incendios que afectan al sureste francés.

El corazón de la finca es una elegante mansión del siglo XVIII de unos 900 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. La vivienda conserva la esencia de las tradicionales masías de la Provenza gracias a una restauración realizada en los años noventa por el especialista Bruno Lafourcade, conocido por recuperar edificios históricos franceses respetando su arquitectura original. Lejos de apostar por un diseño moderno, la casa mantiene materiales nobles y elementos históricos que refuerzan su carácter.

En el interior predominan los suelos de piedra natural, las vigas de madera, las puertas decapadas y el mobiliario clásico de inspiración francesa. La decoración apuesta por una estética cálida y atemporal, donde las fibras vegetales, el mimbre y los tonos tierra conviven con chimeneas de piedra y amplias estancias pensadas para la vida familiar. La cocina, presidida por una gran mesa de madera, refleja el estilo tradicional de las casas rurales de la región, mientras que el comedor destaca por sus paredes en tonos rojizos y muebles de madera maciza que aportan un aire señorial sin perder la calidez.

Los exteriores son otro de los grandes atractivos de la propiedad. Los jardines históricos, cuidadosamente diseñados, se combinan con patios de grava, terrazas cubiertas por enredaderas y una piscina integrada entre la vegetación. La finca también dispone de un lago privado con embarcadero, pista de tenis, pista de petanca, casa de invitados y amplias zonas de cultivo que incluyen viñedos y olivares. Todo ello convierte el complejo en un auténtico oasis de tranquilidad, muy alejado del bullicio de Los Ángeles.

Ahora, ese refugio familiar permanece bajo la amenaza del fuego. Antes de abandonar Brignoles, George y Amal Clooney quisieron trasladar un mensaje de apoyo a sus vecinos y de compromiso con la localidad que consideran su hogar. En la carta enviada al alcalde aseguraron: «Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos con que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción». Unas palabras que reflejan el vínculo que la pareja ha creado con la Provenza y la incertidumbre con la que espera conocer si su histórica finca ha logrado escapar de las llamas.