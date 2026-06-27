Amal Clooney sorprende al hablar de su matrimonio: “Era más fácil cuando podía decidir mi exposición”

La relación entre Amal y George Clooney es, desde fuera, una de las más sólidas y admiradas de Hollywood. Una pareja que lleva casi 12 años casada desde aquel «sí, quiero» en Italia que dio la vuelta al mundo. Cada aparición pública, ya sea en eventos de cine o actos benéficos, refuerza esa imagen de estabilidad, elegancia y complicidad casi perfecta. Pero no todo es tan lineal como parece sobre la alfombra roja.

Amal Alamuddin, conocida mundialmente como Amal Clooney, es una de las abogadas de derechos humanos más reconocidas del panorama internacional. Británico-libanesa, especializada en derecho internacional, ha trabajado en casos de enorme relevancia como los de Julian Assange o Yulia Timoshenko. Su carrera ya estaba plenamente consolidada antes de conocer al actor de Hollywood, aunque su matrimonio elevó su exposición a otro nivel.

Hoy, aunque ha reducido parte de su presencia en los tribunales, sigue muy activa a través de la Clooney Foundation for Justice, la organización que cofundó junto a su marido y que se centra en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Y es ahí donde ha dejado una reflexión que ha llamado la atención.

«Era más fácil cuando podía decidir qué tipo de exposición tenía», reconocía durante un evento de Cartier Dialogues en Bangkok. Una frase que resume el cambio que ha supuesto su matrimonio con una de las mayores estrellas de Hollywood. «Ha sido un fenómeno extraño. Tenía mi vida laboral y mi vida personal, podían ser bastante diferentes, y podía evitar que se mezclaran… y luego me casé y eso cambió bastante», añadía, al recordar cómo vivía esa separación antes de su vida actual.

También admitía que, al principio, fue consciente del impacto de la exposición pública. «Sentía que no podía ser vista llevando este vestido o haciendo esto porque el lunes estaría frente a un juez… Pero al final no importa tanto cómo vivir tu vida», explicaba, relativizando esa presión inicial.

Con el tiempo, asegura, ha aprendido a convivir con ese ruido externo sin dejar que condicione sus decisiones. «Al final, si eres buena en lo que haces, eso es lo que realmente prevalece», sentenciaba.

Del otro lado, George Clooney también ha hablado en varias ocasiones de su matrimonio. En una entrevista con el Los Angeles Times, reconocía el cambio que ha supuesto en su vida. «Soy mucho más seguro y tengo menos necesidad de ganar discusiones», explicaba. “Cuando eres joven, intentas ganarlo todo”.

Amal, por su parte, siempre ha destacado el apoyo del actor en su carrera. «Tengo una pareja en la vida que es muy solidaria con lo que hago», afirmaba en una entrevista con la revista Glamour.

Una historia que, pese a su imagen pública de perfección, deja entrever algo más evidente: incluso las parejas más admiradas de Hollywood también aprenden a convivir con sus propias tensiones entre la vida privada y la exposición global.