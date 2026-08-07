Ya en cines: ‘El último mono’, la comedia de Juan Dávila y Susana Abaitua lidera una cartelera que busca sobrevivir al éxito de Spider-Man y ‘La Odisea’

El mes de julio ha supuesto una auténtica revolución para una cartelera anual que está siendo sencillamente espléndida. La recaudación de 2026 ya aglutina cinco largometrajes que han superado la barrera de los 1.000 millones de dólares. El éxito de Toy Story 5, Michael y Super Mario Galaxy anticipaba un año fantástico para el box office internacional. Y recientemente, la proyección de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day no han hecho más que aumentar esas expectativas comerciales para el mundo de la exhibición. Pero, ¿qué posibilidades tienen entonces esos estrenos que no llegan con tanto ruido al patio de butacas patrio?

Hoy, las principales novedades de la taquilla están lideradas por el estreno de El último mono, la comedia española de Juan Dávila. Una cinta que junto a todo un carrusel de producciones variadas, intentarán frenar, en la medida de lo posible, el impacto general y continuado de la nueva cinta del Hombre Araña y de la epopeya homérica de Christopher Nolan:

Los estrenos de la cartelera

‘El último mono’

En clave de humo al más puro estilo de Machos alfa, la cinta de Joaquín Mazón (El casoplón) se sirve del reclamo del humorista Juan Dávila para narrar una comedia romántica en la que las redes sociales y el feminismo van de la mano. Un título sobre la guerra de sexos actual que nos presenta a Alejandro, un gurú de la seducción que triunfa en internet y que asume el mayor reto de su carrera: seducir a Mariela (Susana Baitua), una humorista feminista que lo critica constantemente en sus redes sociales.

‘La Patrulla Canina: La dino película’

Si Spider-Man: Brand New Day es todavía una opción demasiado adulta para los más pequeños de la familia, la secuela de La patrulla Canina parece la cinta perfecta para ellos. En esta ocasión, los cachorros superheroicos quedarán varados en una isla tropical repleta de dinosaurios.

‘En mar abierto’

Los amantes del cine de tiburones ( y por qué no decirlo, de la serie B) están de enhorabuena. Renny Harlin, responsable de Deep Blue Sea (1999) vuelve al cine de los seláqueos para ponernos en la piel de un avión comercial que se ve obligado a aterrizar de emergencia en unas aguas infestadas de tiburones.

‘La ventana abierta’

Drama español que nos pone en la piel de Rubén, un hombre que llega a un remoto pueblo costero arrastrado por el recuerdo de Merche, la mujer con la que ha mantenido una relación online durante meses. La llegada no es nada acogedora y pone de manifiesto que en realidad, no sabe demasiado de ella.

‘El amor que permanece’

Es uno de los grandes títulos autorales de la temporada. El filme islandés nos presenta el conflicto de una familia que vive la traumática separación de sus padres. Durante un año, la relación paternal se desintegra entre rutinas y momentos cotidianos.