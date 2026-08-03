Movistar Plus apuesta por el mejor cine de estreno para comenzar agosto: las 5 películas que tienes que ver sí o sí esta semana

Después de un julio cargado de estrenos tan imponentes como La Odisea o Spider-Man: Brand New Day, la cartelera estival de agosto llega al patio de butacas con novedades secundarias a nivel de reclamo, pero estimulantes para toda una comunidad cinéfila cansada de blockbusters. Lejos de las salas, pasa un poco igual. Buena prueba de ello son las cinco cintas que esta semana aterrizan por primera vez en Movistar Plus. Así que anótate las siguientes fechas de estreno porque no son historias que no decepcionan:

Las 5 películas de Movistar Plus para arrancar agosto con el mejor cine

1. ‘La buena hija’

A pesar de sólo contar con 31 años, la directora Júlia de Paz Solvas afronta su segundo largometraje en solitario con una madurez autoral inusual. Nominada a la Biznaga de oro y ganadora del Festival Internacional de Tallin en 2025, La buena hija se postula para ser una de esas producciones revelación en los próximos premios Goya.

Solvas adapta al largometraje Harta, su valorado corto de 2021, contando de nuevo con la presencia de Julián Villagrán. La trama se centra en Carmela (Kiara Arancibia), una joven que se muda con su madre (Janet Novás) a la casa de su abuela (Petra Martínez) tras la separación de sus padres. Carmela quiere pasar más tiempo en casa de su padre (Villagrán), un artista plástico al que admira. Sin embargo, las sombras de este harán replantearse el futuro a estas tres generaciones de mujeres.

Fecha de estreno: Lunes, 3 de agosto

2. ‘Rebuilding’

Josh O’Connor está erigiendo una de las carreras más interesantes de los actores de su generación. Se dio a conocer popularmente siendo Carlos de Inglaterra en The Crown y desde entonces no ha dejado de combinar proyectos profundamente autorales como La quimera (2023) a producciones comerciales de la talla de Puñales por la espalda: De entre los muertos (2025). Ahora, a las órdenes de Max Walker-Silverman (Una canción de amor), Connor da vida a Dusty, un granjero que lo pierde todo en un incendio forestal.

Rebulding es una historia sobre comenzar de nuevo y del apoyo colectivo de una comunidad tras una tragedia.

Fecha de estreno: Miércoles, 5 de agosto

3. ’28 años después: El templo de los huesos’

La secuela de 28 años después es todavía más brutal que sus dos antecesoras. Con un Ralph Fiennes pletórico, los infectados ya no son la mayor amenaza para la humanidad. Un aperitivo perfecto para amenizar la espera hasta el estreno (todavía lejano) de una tercera parte que llegará a los cines en 2028.

Fecha de estreno: Viernes, 7 de agosto

4. ‘Un poeta’

Hacía mucho que el cine colombiano no tenía un fenómeno audiovisual como Un poeta. Mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián y Premio del Jurado en el Un Certain Regard de Cannes, la propuesta de Simón Mesa Soto nos presenta a Óscar Restrepo, un hombre obsesionado por la poesía que nunca ha encontrado la gloria a través de sus escritos. Cuando el talento de Yurlady, una adolescente de origen humilde, entra en su vida, Restrepo recuperará la esperanza. Aunque quizás la belleza de las letras no sea el camino indicado para ella.

Fecha de estreno: Sábado, 8 de agosto

5. ‘Calle Málaga’

Premio del Público en el Festival de Venecia, este drama nos pone en la piel de María Ángeles (Carmen Maura), una mujer de 79 años que vive sola y feliz en Tánger. Cuando su hija Clara (Marta Etura) irrumpe desde Madrid para vender el apartamento del país marroquí, María Angeles hará todo lo posible para recuperar todas sus cosas y mantener a salvo su hogar.