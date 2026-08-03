Felipe VI se pone al timón del ‘Hispania’ y deja atrás diez días marcados por la crisis de Ceuta

Felipe VI vuelve a surcar las aguas de Palma. Y lo hace en un verano que poco ha tenido de vacaciones. Tras diez días prácticamente volcado en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, el seguimiento de los incendios que han azotado distintos puntos de España y una intensa agenda institucional, el monarca ha encontrado este lunes un pequeño paréntesis para reencontrarse con una de sus grandes pasiones: la vela. El Rey ha reaparecido en la bahía de Palma para estrenarse al timón del Hispania, el nuevo velero de la Armada Española con el que aspira a competir por primera vez en igualdad de condiciones en la Copa del Rey Mapfre.

La imagen era especialmente esperada. Desde su llegada al Palacio de Marivent el pasado 23 de julio, Felipe VI apenas había protagonizado apariciones relacionadas con el tradicional verano mallorquín. Lejos de las jornadas de navegación y las fotografías relajadas que durante años marcaron sus estancias en la isla, esta vez la prioridad ha estado muy lejos del mar. La crisis migratoria de Ceuta y Melilla, junto con los devastadores incendios en Madrid, Ávila y Toledo, han obligado al jefe del Estado a mantenerse plenamente centrado en la actualidad nacional.

Durante estos días, el monarca ha seguido minuto a minuto la evolución de ambas emergencias desde Marivent, donde ha mantenido contacto permanente con el Gobierno, con los presidentes de las ciudades autónomas y con los responsables de los distintos operativos. Incluso participó por videoconferencia desde la Comandancia General de Baleares en una reunión extraordinaria del Comité de Emergencias para conocer de primera mano la evolución de los incendios. Una agenda muy alejada de la imagen habitual de un verano en Mallorca. Por eso, su reaparición este lunes en la base naval de Porto Pi ha supuesto casi un regreso a la normalidad. Poco antes del mediodía, Felipe VI llegaba vestido con el característico polo blanco de la tripulación y saludaba, uno a uno, a los militares con los que comparte desde hace años la competición. Aunque el barco ha cambiado, el equipo permanece prácticamente intacto. Son los mismos compañeros con los que durante dos décadas navegó a bordo del histórico Aifos, una embarcación que ya forma parte de la historia de la Copa del Rey Mapfre.

Sin embargo, este verano comienza una nueva etapa. El protagonista ya no es el Aifos, sino el Hispania, un moderno monocasco de competición adquirido recientemente por la Armada Española y considerado uno de los veleros más competitivos del circuito internacional. No se trata de un barco cualquiera. Bajo el nombre de Vesper, esta embarcación conquistó la última edición de la Copa del Rey Mapfre, motivo por el que ahora existe una enorme expectación sobre las posibilidades reales del equipo de Felipe VI. El cambio supone un salto de calidad importante. Durante años, el Aifos compitió con ciertas limitaciones frente a embarcaciones mucho más modernas, lo que dificultaba que la tripulación pudiera aspirar al triunfo absoluto. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, Felipe VI contará con un barco diseñado para pelear por los primeros puestos, aunque el verdadero desafío será adaptar rápidamente toda la tripulación a las características de esta nueva embarcación.

Aun así, la participación de Felipe VI en esta edición será más corta de lo habitual. La agenda internacional volverá a imponerse a su faceta deportiva. Tras disputar únicamente las tres primeras jornadas de la Copa del Rey Mapfre, el monarca interrumpirá su presencia en la competición para viajar a Colombia, donde representará a España en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Será un desplazamiento exprés: viajará prácticamente durante la noche, asistirá al acto institucional y regresará inmediatamente a Mallorca con el objetivo de estar presente el sábado en la entrega de premios de la regata.

No es la primera vez que el deber institucional obliga al Rey a abandonar temporalmente una competición náutica, pero sí refleja hasta qué punto este verano ha estado marcado por las obligaciones de Estado. De hecho, desde que comenzó su estancia estival ya ha viajado a Madrid para visitar junto a la Reina Letizia a los afectados por los incendios y también se desplazó a Perú para asistir a una investidura presidencial, compaginando continuamente su agenda oficial con los pocos momentos de descanso disponibles.