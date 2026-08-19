Pablo Urdangarín y Johanna Zott, puro fuego en la grada: su reaparición más romántica

Pablo Urdangarín ha vuelto a la rutina después de disfrutar de unas semanas de descanso en familia. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha retomado sus compromisos deportivos con el Fraikin BM Granollers y lo ha hecho con una espectadora muy especial en las gradas: su novia, Johanna Zott. La joven no quiso perderse uno de los primeros partidos del jugador de balonmano tras las vacaciones y volvió a demostrar que continúa siendo uno de sus grandes apoyos, tanto dentro como fuera de la pista.

A sus 25 años, Pablo afronta una nueva temporada deportiva después de un verano en el que ha podido disfrutar de la compañía de los suyos. El jugador ha repartido sus vacaciones entre Mallorca y la localidad francesa de Bidart, dos destinos en los que ha podido reencontrarse con buena parte de su familia. En el Palacio de Marivent coincidió con la familia Borbón durante sus tradicionales vacaciones estivales, mientras que en Francia disfrutó de unos días junto a su padre, Iñaki Urdangarín, sus hermanos y otros miembros de la familia paterna, con quienes mantiene una relación especialmente estrecha.

Pero de vuelta al trabajo, Pablo ha contado con una compañía que ya se ha convertido en habitual en sus partidos. Johanna Zott volvió a sentarse en la grada para animar a su pareja y siguió atentamente el encuentro, demostrando una vez más que no se pierde sus citas importantes sobre la cancha. La relación entre ambos, que comenzó a hacerse pública en 2023, continúa consolidada después de más de tres años juntos.

Y si hubo un momento que dejó claro que entre ellos la complicidad sigue intacta, ese fue el protagonizado durante una de las pausas del partido. Pablo aprovechó un breve descanso para acercarse hasta la grada y encontrarse con Johanna. La pareja estuvo conversando durante unos instantes, compartiendo confidencias y gestos de cariño antes de que el jugador tuviera que regresar a la pista. Y, como broche a ese pequeño reencuentro en mitad del partido, ambos se fundieron en dos besos de lo más románticos. Una escena que refleja la naturalidad con la que viven su relación y que vuelve a situar a Johanna como uno de los pilares de Pablo en su carrera deportiva. La joven, estudiante de Medicina y de origen barcelonés por parte de residencia, aunque de padres alemanes, lleva años acompañando al deportista en sus compromisos y se ha convertido en una presencia prácticamente fija entre el público.

En esta ocasión, además, Johanna acudió al partido acompañada por su madre, Elena Sophie. La buena relación de la familia Zott con Pablo es evidente y, de hecho, la madre de Johanna también ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo al jugador. Su presencia en los partidos se suma así a la de una familia política que parece haber acogido con los brazos abiertos al hijo de la infanta Cristina.

La complicidad tampoco se limita a la relación entre Pablo y Johanna. La joven mantiene una buena sintonía con la infanta Cristina, con quien ya se la ha podido ver compartiendo conversaciones y momentos de complicidad durante otros encuentros deportivos. Una relación familiar que parece haberse consolidado con el paso del tiempo y que evidencia la normalidad con la que la pareja vive su noviazgo pese al enorme interés mediático que despierta todo lo relacionado con la familia Urdangarín y los Borbón.

Desde que comenzaron a aparecer juntos en público, Pablo y Johanna han optado por llevar su relación con bastante discreción. Sin grandes declaraciones ni continuas apariciones públicas, han ido dejando pequeñas pinceladas de su historia, especialmente en aquellos momentos en los que Johanna acude a verle jugar. Fue en la primavera de 2023 cuando comenzaron a ser fotografiados juntos y, poco después, el propio Pablo confirmó que estaba enamorado y muy feliz con su relación. Desde entonces, el tiempo no ha hecho más que reforzar esa imagen de pareja estable. Primero en la etapa de Pablo vinculada al Barça y ahora durante su trayectoria en el Fraikin BM Granollers, Johanna ha seguido ocupando su lugar habitual en la grada. Una espectadora de lujo que no duda en animar, celebrar sus victorias y estar a su lado en los momentos importantes.