Muere a los 94 años la actriz Phyllida Law, madre de Emma Thompson

La estrella de teatro y cine Phyllida Law, madre de la actriz Emma Thompson, ha fallecido a los 94 años. «Con gran tristeza anunciamos que Phyllida Law falleció en paz en su casa, rodeada de toda su familia», ha declarado su representante, Jacky Leggo, a la vez que ha añadido que: «Habíamos trabajado juntas durante más de cincuenta años y ella era una persona maravillosa, tanto por dentro como por fuera».

Nacida en Glasgow en 1932, Law convirtió la interpretación en el centro de una trayectoria marcada por los personajes secundarios y por numerosas colaboraciones con sus propias hijas, Emma y Sophie Thompson. Aunque su fallecimiento ocurrió el 27 de julio, la noticia se ha conocido este 19 de agosto a través de un comunicado de su representante que ha publicado BBC News.

Una carrera impecable

Su vocación artística no estuvo clara desde el principio. Law llegó a la Bristol Old Vic Theatre School con la intención inicial de formarse en diseño escénico, pero terminó descubriendo que su verdadera pasión estaba sobre el escenario. Su carrera profesional comenzó en la década de 1950 y pronto combinó el teatro con apariciones televisivas. Durante aquellos primeros años participó en producciones y series británicas como Dr. Finlay’s Casebook y Dixon of Dock Green.

El teatro fue una constante en su vida profesional. Law interpretó obras de autores como William Shakespeare, Arthur Miller y Alan Bennett y trabajó con destacados intérpretes británicos. Con el paso de los años, sin embargo, el cine permitió que su rostro se hiciera mucho más reconocible internacionalmente.

Entre sus películas más destacadas figuran Peter’s Friends (1992), Much Ado About Nothing (1993), Anna Karenina (1997), Saving Grace (2000), The Time Machine (2002) y Nanny McPhee (2005).

Uno de los trabajos más significativos de su carrera fue The Winter Guest, dirigida por Alan Rickman, en la que compartió protagonismo con su hija Emma. También trabajó con Sophie Thompson en Emma, adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen.

Su vida personal estuvo estrechamente relacionada con el mundo de la interpretación. En 1957 se casó con el actor y escritor Eric Thompson, conocido especialmente por su vinculación con The Magic Roundabout. El matrimonio tuvo dos hijas, Emma y Sophie, que siguieron los pasos de sus padres y desarrollaron sus propias carreras como actrices. Eric Thompson falleció en 1982, cuando tenía 52 años.

Phyllida Law cultivó además la escritura. Publicó libros de carácter autobiográfico en los que abordó con humor y sensibilidad experiencias familiares y personales, entre ellos Notes to My Mother-in-Law y How Many Camels Are There in Holland?: Dementia, Ma and Me, centrado en su experiencia acompañando a su madre durante la demencia.

Su aportación a las artes fue reconocida oficialmente en 2014, cuando fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios al teatro y su actividad benéfica.

Aunque la enorme popularidad internacional de Emma Thompson hizo que durante años Phyllida Law apareciera frecuentemente presentada como «la madre de Emma Thompson», su extensa filmografía demuestra una identidad artística propia. Su carrera, iniciada en los años cincuenta y prolongada hasta su última película, Then Came You (2020), dejó como legado el trabajo de una veterana actriz de carácter que hizo de la interpretación una profesión familiar y una forma de vida.