Ya en Netflix: una de las mejores interpretaciones de Emma Thompson se encuentra en esta hermosa adaptación de un clásico literario que ganó un Oscar

La novela clásica Sentido y sensibilidad de Jane Austen es una de las favoritas de muchos lectores y se ha adaptado en varias ocasiones a la gran pantalla. Una de las que tuvo más éxito es la versión de 1995 que dirigió Ang Lee y que es una de las preferidas de muchos espectadores. Esta cinta producida por Lindsay Doran se centra en la vida de Elinor y Marianne, las hermanas Dashwood, cuyos papeles fueron interpretados por dos actrices que han triunfado en el cine, pero que en ese momento eran muy jóvenes: Emma Thompson y Kate Winslet. Elionar es una joven que cuenta con un gran sentido común y Marianne, sin embargo, destaca por su personalidad sensible y apasionada. Las dos se tendrán que enfrentar en la Inglaterra del siglo XIX a ese momento en el que las mujeres debían encontrar un marido.

La actriz Enma Thompson, a la que más tarde hemos visto en innumerables producciones, no solo fue la protagonista, sino que se encargó de escribir el guion. Enma Thonson obtuvo por Sentido y sensibilidad dos Oscar: a Mejor actriz y a Mejor guion adaptado. Ya por su papel en 1992 había recibido el Oscar a Mejor actriz en la película Howards End. También esta película Sentido y sensibilidad logró el Globo de Oro a la mejor película dramática y al mejor guion y el Oso de Oro en el Festival de Berlín de1996.

Además de en esta película la actriz Enma Thompson nos ha sorprendido por su interpretación en otras muchas cintas como en Lo que queda del día, En el nombre del padre, Love Actually o con su papel de la profesora Sybill Trelawney en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004). La versión de Sentido y sensibilidad de 1995 se puede ya ver en la plataforma de streaming Netflix y en alquiler en Apple TV+ y Prime Video.

¿De qué trata la película Sentido y sensibilidad?

Esta película cuenta la historia de Elinor, Marianne y Margaret Dashwood, las cuales son las tres hijas del segundo matrimonio del señor Dashwood. Todo cambia para ellas cuando se padre fallece y deja toda su herencia al hijo de su primer matrimonio y ellas entienden que esto va a cambiar totalmente su vida y su futuro.

Las hermanas Dashwood no se marchan todavía de la que era su casa y allí Elinor conocerá y se enamorará de Edward Ferrars, cuñado de su hermanastro. Además, más tarde, cuando se trasladan a una casa en el campo, Marianne se enamora de John Willoughby, un vecino que le parecerá irresistible.

La película Sentido y sensibilidad analiza temas como el papel de la mujer en una sociedad patriarcal como la época y el papel del amor en las relaciones en ese momento. Una cinta en la que destaca la interpretación de sus dos protagonistas Emma Thompson y Kate Winslet y también de los actores Hugh Grant, Alan Rickman y Greg Wise, que sorprenden por sus papeles.

El reparto de esta romántica cinta

Como ya hemos comentado los papeles de las hermanas Elionar y Marianne son interpretados por las actrices Emma Thompson y Kate Winslet cuando eran muy jóvenes. Además, tiene un papel de peso los actores Hugh Grant, Alan Rickman y Greg Wise. También destacar otros aspectos de la película como la extraordinaria música de Patrick Doyle y la fotografía de Michael Coulter.

En el reparto también estaban actores como Gemma Jones que da vida a la Sra. Dashwood, Robert Hardy a Sir John Middleton, James Fleet a John Dashwood, Harriet Walter a Fanny Ferrars Dashwood, Imelda Staunton a Charlotte Jennings Palmer, Imogen Stubbs a Lucy Steele, Hugh Laurie al Sr. Palmer, Emilie François a Margaret Dashwood, Elizabeth Spriggs a la señora Jennings, Richard Lumsden a Robert Ferrars, Lone Vidahl a la señorita Grey y Tom Wilkinson al señor Dashwood, entre otros.

En suma, la película Sentido y sensibilidad de 1995 es una buena opción para los que quieran disfrutar de una buena adaptación de la novela de Jane Austen y de la brillante interpretación de las actrices Emma Thompson y Kate Winslet Además de esta versión merece también la pena ver la miniserie de la BBC de tres episodios que contó con la interpretación de las actrices Hattie Morahan y Charity Wakefield.

Además, todos estamos esperando a que se estrene este 2026 una nueva versión que es una próxima adaptación dirigida por Georgia Oakley y que estará protagonizada por las actrices Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles que darán vida a los personajes de Elinor y Marianne. Estaremos muy atentos a las noticias sobre este esperado estreno.