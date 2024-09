Kate Winslet cuenta quién fue la actriz que la protegió tras la fama de ‘Titanic’

Puede que Titanic supusiese la explosión de fama para Kate Winslet, pero antes del taquillazo antológico de James Cameron, la británica ya había destacado y participado en varias producciones, además de contar con una nominación al Oscar por Sentido y sensibilidad. Sin embargo, esa repercusión profesional no fue nada comparada con el reconocimiento mundial otorgado por la que a día de hoy, todavía es la cuarta película más taquillera de la historia. 2.664 millones de dólares que llegaron acompañados de 11 premios Oscar. Un auténtico récord que por aquellos tiempos, sólo ostentaba la épica Ben-Hur. Desde entonces, se ha hablado mucho de las consecuencias mediáticas para sus protagonistas e implicados y ahora Winslet, acaba de revelar qué compañera de profesión fue la que intentó protegerla de las complicaciones derivadas de la fama y del exceso de trabajo.

A sus 48 años, la de Reading tiene un palmarés envidiable en su reconocimiento profesional. Winslet tiene siete nominaciones a las estatuillas doradas, alzándose con el galardón por The Reader en 2019 y dos Globos de Oro gracias a grandes ficciones de la pequeña pantalla como son Mildred Piece y Mare of Easttown. Una extensa carrera en la que antes de naufragar junto a Leonardo DiCaprio, ya había actuado a las órdenes de Peter Jackson en Criaturas celestiales y en el Hamlet de Kenneth Branagh. Y fue precisamente una actriz de ese periodo con la que compartió elenco, la que terminaría ejerciendo una función de protectora, sabedora de cómo el aumento de fama y proyectos tan grande puede repercutir en cualquier persona. Hablamos de la única e incomparable Emma Thompson.

Proteger a Kate Winslet

Thompson coprotagonizó con Kate Winslet la genial adaptación de Jane Austen que Ang Lee dirigió en 1995. Un reparto lleno de caras conocidas en la que también participaron nombres como Hugh Grant, Alan Rickman, Hugh Laurie o Gemma Jones, aunque fue con su compatriota con la que entablaría una cercanía y relación de amistad mayor, a pesar de no haberse vuelto a encontrar en el futuro de sus carreras.

En aquellos Oscar de 1996, Thompson y Winslet perdieron sus opciones a la estatuilla contra Susan Sarandon en Pena de muerte y Mira Sorvino en Poderosa Afrodita. Eso sí, Thompson lograría el único premio de la producción de Columbia Pictures en el campo de Mejor guion adaptado. En su última entrevista, la actriz de Revolutionary Road contó cómo su amiga le aconsejó que equilibrase sus opciones laborales, protegiéndola después del estreno de Titanic en 1997.

«Tiene una gran sensatez y una percepción clara de la industria en su conjunto», comenzaba señalando la intérprete sobre Thompson en el podcast Happy Sad Confused. Inmediatamente después, Winslet hizo memoria y contó cómo reaccionó su compañera de reparto tras el inicio del fenómeno mundial que la consagraría como una de las figuras más destacadas de Hollywood. «Recuerdo lo que me dijo después de Titanic…Fue bastante protectora conmigo y creo que naturalmente estaba un poco preocupada. No como ‘¿Kate se va a descontrolar?’ porque claramente eso no estaba en mi personalidad, pero puede ser muy abrumador y ¿qué iba a hacer yo?», apuntaba.

Tras ello, Kate Winslet reveló el consejo ofrecido por la ya veterana intérprete: «Ella me dijo ‘Escucha, nena, recuerda que es igual de importante no trabajar que trabajar’. Y nunca lo olvidé. Es muy, muy cierto, porque como actriz joven, a menudo si te va bien…sabía que no quería quedarme sin trabajo. Sabía que siempre quería hacer este trabajo». Por lo que ese fue uno de los consejos que la actriz aplicó en su carrera desde entonces.

Desde luego, no se le puede decir a la estrella que no se haya aplicado el cuento. Inició su filmografía hace casi 35 años y jamás parece haber sobrecargado su ritmo de trabajo, escogiendo con mucho cuidado a los cineastas para los que quería trabajar. Jane Campion, Sam Mendes, Steven Soderbergh, Danny Boyle, Woody Allen, Roman Polanski…Winslet se ha puesto a las órdenes de los mejores directores de su época, bordando unas interpretaciones antológicas que le han permitido estar en la primera línea de la industria, sin importar la llegada de esos nuevos rostros que tanto ansía siempre la Meca del cine.

Unos últimos años en bajo perfil

Si bien es verdad que Kate Winslet ha mantenido una carrera tremendamente regular, es cierto que en los últimos tres años no ha vuelto a tener un papel tan memorable como el que sí tuvo en la miniserie de Mare of Easttown. Tras su rol como detective, la hemos visto volver a colaborar con Cameron en Avatar: El sentido del agua y en la fallida ficción de HBO Max, El régimen.

Por el momento, Winslet no tiene ningún nuevo proyecto fílmico en el horizonte.