La película de José Coronado que es puro suspense: está en Prime Video y es lo mejor que he visto

De la pequeña pantalla televisiva al cine y del cine, al streaming… ¿hay algún formato que se le resista a José Coronado? El madrileño tardó en ser una presencia interpretativa referencial en nuestro país, pero con dos premios Goya en su vitrina particular, nadie puede dudar de su impacto en el mercado del entretenimiento audiovisual patrio. Así, bajo cualquier tipo de historia o de género, la aparición del actor de No habrá paz para los malvados en plano siempre es tan magnética como imponente, siendo junto a Luis Tosar y Antonio de la Torre, uno de los intérpretes que más destaca por la solemnidad y carisma inherente a todos y cada uno de sus personajes. Por eso, nuestra recomendación de hoy pasa por la participación de José Coronado en un thriller que por el momento sólo está disponible en Prime Video: Puntos suspensivos.

Estrenada en 2024, la cinta dirigida por David Marqués recaudó 521.000 euros en la taquilla nacional, aglutinando alrededor de 85.000 espectadores en las salas. Sin embargo, a pesar de no irle especialmente bien en la cartelera, Puntos suspensivos ha tenido un gran recorrido en el streaming, habiendo pasado por varias plataformas y consiguiendo en todas ellas, números excepcionales de visualizaciones. Marqués debutó en 2003 con Cualquiera y desde entonces, ha firmado varios proyectos, sobre todo en la categoría de la comedia. Puntos suspensivos es entonces una rara avis en su filmografía de un cineasta que estuvo nominado al Goya al mejor guion original por su trabajo en Campeones.

José Coronado y su éxito en Prime Video

La sinopsis oficial de Puntos suspensivos es la siguiente: «Leo, exitoso escritor de novelas de misterio, firma con el seudónimo de Cameron Graves. Mientras escribe su próximo libro en un aislado chalet, recibe la extraña visita de Jota. Un visitante con un aura extraña que asegura ser periodista. Nadie conocía la identidad real de Leo más allá de su agente, entonces…¿cómo ha dado Jota con él y cuáles son sus intenciones? Un oscuro secreto relacionado con su joven amante, parece estar detrás de la visita. Mientras, las mentiras, traiciones y amenazas se entremezclarán en este particular y enigmático duelo».

Aparte de contar con Coronado, el título de suspense rodado en un escenario único nos pone en la piel de Diego Peretti (El robo del siglo), el auténtico protagonista que interpreta a Leo. Cecilia Suárez (Spanglish) es la agente del escritor y Georgina Amorós (Élite) da vida a la amante del novelista.

Hora y media de tensión

Con Rafael Calatayud Cano como colaborador habitual escribiendo a cuatro manos con Marqués, el guion de esta película de José Coronado completa un catálogo de Prime Video repleto de proyectos en los que podemos disfrutar del talento del respetado actor español. Desde El lobo a No habrá paz para los malvados, pasando por Cien años de perdón, Hijo de Caín e Historias para no dormir.

Puntos suspensivos obtuvo el beneplácito general de la crítica, la cual valoró en gran medida el ingenio y el juego de intriga, partiendo del desafío siempre estimulante de desarrollar las historias en un único espacio en el que poco a poco se puede masticar la tensión.