‘The Pitt’ vuelve a HBO Max: la serie regresa con una segunda temporada cargada de hipertensión televisiva

En una actualidad audiovisual de largas esperas para secuelas y nuevas temporadas, The Pitt ha vuelto a HBO Max en tiempo récord. La segunda ronda de capítulos de los médicos de urgencias de Pittsburgh, ha tardado exactamente 364 días en volver al catálogo de la plataforma de Warner Bros. Pues desde hoy mismo, ya está disponible el primer episodio de un seguimiento que promete volver a funcionar como un ejercicio de hipertensión televisiva, cargado de pacientes y con unos profesionales sanitarios que deben lidiar la exigente vocación con sus propios traumas y problemas diarios.

La presentación de The Pitt comandó, junto a otras series como The Studio y Adolescencia, un 2025 dorado para la pequeña pantalla. De hecho, el recorrido de la adrenalínica ficción de R. Scott Gemmill en la temporada de premios es sensacional. Tres Critics Choice Award y cuatro Emmy-incluyendo el de mejor Serie de Drama-cercioran una exaltación por parte de la prensa que podría crecer todavía más el próximo 11 de enero, en la entrega de los próximos Globos de Oro, donde el serial opta a la categoría de mejor serie de TV en la categoría de drama. Sección en la que parte como gran favorita, a pesar de grandes rivales a la altura de Pluribus, Slow Horses o Separación. Aunque independientemente de dichos concursos, la confianza del terminal en el trabajo de Gemmill y su equipo es plena, habiéndola renovado ya para una tercera temporada días antes del lanzamiento de la segunda. Pero ¿qué es lo que podemos de sus nuevos 15 episodios? ¿Mantiene el nivel el regreso del Doctor Robby y compañía?

‘The Pitt’: la segunda temporada ya ha comenzado en HBO Max

Tal y como ocurría en su anterior tanda de capítulos, la segunda temporada de The Pitt vuelve a utilizar en HBO Max, la misma fórmula de su formato narrativo: episodios de una hora que en tiempo real, retratan una guardia de servicio de 15 horas.

Por el momento, sólo tenemos disponible el primer capítulo. El resto, se emitirá semanalmente hasta comienzos de abril, donde nos tendremos que despedir nuevamente de los doctores favoritos de la televisión. La vuelta de la serie se ubica cronológicamente, 10 meses después de los eventos que dramáticamente trastocaron a todos los integrantes del cuerpo médico de urgencias. Pero por si el estrés acumulado de su anterior carta de presentación no fuese suficiente, el día escogido para retratar el turno de estos personajes no es otro que el 4 de julio. Fecha en la que los norteamericanos celebran el Día de la independencia.

Bajo ese contexto, el punto de partida viene servido por la inminente excedencia del doctor Robby Robinavitch y la vuelta del médico Frank Langdon, tras su despido y correspondientes meses de rehabilitación. Eso sí, el viacrucis del nuestro querido protagonista se centrará en los múltiples encontronazos con la nueva médica, la Dra. Baran Al-Hashimi (Karin Konoval).

Un regreso a la altura

A falta de poder ver la temporada al completo, el capítulo inicial de The Pitt promete seguir manteniendo su incómodo ritmo y el perfecto equilibrio entre su drama humano y los múltiples casos médicos, cuyo desarrollo, a menudo se topa con el trincherismo propio del cine bélico. Los amantes de la primera temporada se encontrarán con una nueva dosis de realismo, crítica social y una atmósfera inmersiva tan gratificante como cruda.