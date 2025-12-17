Segunda temporada de ‘The Pitt’: nuevo tráiler, sinopsis y fecha de estreno

La segunda temporada de The Pitt está a la vuelta de la esquina y con ello, HBO Max acaba de lanzar el segundo tráiler de su campaña promocional. Ganadora de 4 premios Emmy y nominada a 2 Globos de Oro, la ficción creada por R. Scott Gemmill fue una de las grandes series del presente 2025. Y ahora, el proyecto se ha dado una urgencia propia de sus protagonistas para lanzar una nueva ronda de episodios que comenzarán a emitirse en la plataforma en menos de un mes. ¿Vuelven todos los personajes? ¿qué nuevas amenazas se ciernen sobre el Centro Médico de Pittsburgh?

No es de extrañar que Gemmill sea capaz de implementar ese realismo un tanto adrenalínico, donde cada segundo cuenta para salvar una vida. Él fue uno de los guionistas de E.R.: Urgencias y aunque durante años estuvo enfocado en la escritura de capítulos de ficciones de acción reconocidas, como JAG: Alerta roja, NCIS: Los Ángeles o Hawai 5.0, su salto al puesto de showrunner ha llegado precisamente, de la mano de Noah Wyle. Intérprete que ya formó parte del casting de su anterior serie médica y que representa de alguna forma el corazón humano que se esconde tras las múltiples historias de The Pitt. Whyle, encarnando a al Dr. Michael «Robby» Robinavitch, volverá a ser el protagonista y líder del nuevo turno de guardia con el que está estructurada las serie. Porque salvo sorpresa, la segunda temporada de The Pitt repetirá una de las grandes virtudes de su esquema narrativo. 15 episodios en los que cada uno representa, una hora del turno de guardia de sus protagonistas.

Segunda temporada de ‘The Pitt’: el tráiler

La recta de capítulos finales de la anterior temporada terminó con el centro repleto de víctimas, tras un tiroteo masivo en un festival. Acto final que hizo que el conjunto de su historia se sintiese como un in crescendo de tensión, poniendo la guinda a un conjunto de tramas y desarrollo de personajes perfecto.

Y así empieza. La Temporada 2 de la serie ganadora del Emmy a Mejor Serie Dramática, #ThePitt, se estrena el 9 de enero en HBO Max. pic.twitter.com/0t5Xa4cQMl — HBO Max España (@StreamMaxES) December 16, 2025

En el adelanto lanzado hace escasas horas por el servicio de streaming, la segunda temporada de The Pitt nos muestra como Robby tiene intenciones de tomarse un año sabático tras la que parece su última guardia. Entre varios casos, el doctor se prepara para otras 15 horas de casos y urgencias. El tráiler también revela cómo la enfermera jefe, Dana (Katherine LaNasa), regresa después de considerar retirarse en los últimos capítulos de la anterior temporada. Por último, el Dr. Grank Langdon (Patrick Ball) vuelve para rehabilitarse de sus adicciones.

La segunda temporada de The Pitt estará centrada en el fin de semana del 4 de julio, fecha en la que en Estados Unidos celebra el Día de la Independencia. Se desconoce la mayor parte de casos que estos médicos tratarán. Lo que si se sugiere es una tensión creciente entre el protagonista y su futuro sustituto, el Dr. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi).

La mayor parte del elenco anterior por tanto, regresa al centro de urgencias. Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez, entre otros, volverán a sus puestos.

¿Cuándo se estrena?

Los 15 episodios de la segunda temporada de The Pitt se emitirán semanalmente en HBO Max, comenzando con un primer capítulo programado para el 8 de enero.