Patricia Pardo explota contra ‘La casa de los gemelos’: «¡Miseria humana!»

Este miércoles 7 de enero en Vamos a ver se ha hablado de la muerte del streamer Sergio Jiménez, quien supuestamente ha fallecido tras hacer un reto viral consumiendo alcohol y drogas. Esta noticia ha llevado a la presentadora, Patricia Pardo, a hacer una reflexión sobre algunos contenidos que se ven en redes sociales. La comunicadora ha aprovechado para referirse al famoso reality La casa de los gemelos. “Fue vergonzoso lo que pasó allí, y luego nos llevamos las manos a la cabeza», ha dicho Patricia Pardo en el directo de Telecinco además de preguntarse: «¿Cómo es posible que haya gente que disfrute con esto y que haya una legislación que lo permita?».

La muerte de Sergio Jiménez

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias sobre la muerte de un hombre de 37 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) tras emitir la madrugada del 30 al 31 de diciembre un directo por internet consumiendo drogas y alcohol, para determinar si se pudo incurrir en algún delito.

El hombre, que vivía en un piso junto a su madre, fue localizado sin vida en su casa, tras retransmitir en directo cómo se drogaba y bebía alcohol, en el marco de un supuesto reto que le plantearon otros internautas.

En el marco de la investigación abierta, para tratar de determinar si se puede perseguir penalmente alguna de las conductas vinculadas al contexto de esta muerte, los Mossos están buscando testigos y recabando información sobre las personas que siguieron la retransmisión y tratan de recabar imágenes del directo.

El enfado de Patricia Pardo

Al dar esta noticia en el directo de Vamos a Ver, Patricia Pardo ha explotado contra este tipo de contenido peligroso en redes sociales como el de proponer retos que pueden ser hasta letales para sus protagonistas: «Es basura y mierda», ha dicho la presentadora de Telecinco.

Pardo ha querido reflexionar sobre otros programas que salvando las distancias con el de los retos, si que plasman actitudes violentas, insultos y agresiones. Es el caso, por ejemplo, de La casa de los gemelos, el reality que se puede ver Youtube y que ha sido un auténtico éxito durante el 2025 pero que, en su primera edición, tuvo que ser suspendido cuando entró la policía para parar el comportamiento de unos concursantes. «Lo vimos hace unos meses con la famosa Casa de los gemelos, que fue vergonzoso lo que pasó allí, y luego nos llevamos las manos a la cabeza».

La presentadora también ha reflexionado sobre los límities que se han de seguir: «Nosotros tenemos que mirarlo todo al milímetro, tomándonos en serio nuestra profesión, porque somos un medio de comunicación y tenemos una enorme responsabilidad. ¿Cómo es posible que haya gente que disfrute con esto y que haya una legislación que lo permita?», ha planteado Pardo, que no entiende qué lleva al público a «engancharse» a las plataformas que ofrecen «esa mugre y miseria humana».