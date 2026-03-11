Eduardo Casanova presenta ‘Sidosa’: «Quiero apropiarme del insulto igual que se ha hecho con ‘maricón’»

Atresmedia ha presentado este martes en el Festival de Málaga Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en Atresplayer y laSexta.

En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus. El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

El tráiler de Sidosa revelaba el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: «igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón, yo quiero apropiarme de sidosa», afirmaba Casanova con firmeza.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de… y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.

Recordemos que en la película Aída y vuelta, en la que los actores de la mítica serie de Telecinco se interpretaban a sí mismos, una de las tramas más importantes es la de Casanova, quien confiesa a sus compañeros de reparto que tiene VIH.

Casanova, además, seguirá en El Festival de Málaga, puesto que el miércoles 12 de marzo el actor presentará La Nena, la tercera temporada de la serie La novia gitana que estrenará próximamente Atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Aquí, Eduardo Casanova estará en calidad de actor después de que sus últimos trabajos hayan sido detrás de las cámaras. Un ejemplo es la ficción Silencio (Movistar +) que él dirigió y que también habla del VIH.