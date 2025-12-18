Eduardo Casanova rompe su silencio tras hacerse público que tiene VIH: «Lo hago con dignidad»

Poco a poco y con el paso de los años, Eduardo Casanova se ha convertido en uno de los actores y directores que más sigue dando de qué hablar, en todos los sentidos. Recientemente, se ha convertido en noticia por algo que nada tiene que ver con el ámbito profesional, sino con el personal. A sus 34 años, ha dado el paso de romper todas y cada una de las barreras establecidas, con una confesión con la que ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su participación en un documental sobre el VIH, donde confirma que lo tiene. Lo que más sorprende es que él mismo ha reconocido que es algo que le lleva acompañando durante varios años. A pesar de la dureza de las circunstancias, Eduardo ha reconocido que se siente feliz, puesto que, con su confesión, puede llegar a ayudar a muchas personas.

Tras hacerse pública esta noticia, el que diese vida a Fidel en Aída ha querido romper su silencio a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram: «TENGO VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH», comenzó diciendo. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme». Lejos de que todo quede ahí, Casanova quiso añadir algo más, haciendo hincapié en lo sumamente importante que es para él dar este paso: «Sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario».

Con posterioridad, quiso compartir un dato a destacar: «Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo», expresó. Es por eso que él se ha armado de valor para romper su silencio y que muchos puedan sentirse más seguros a la hora de contarlo si así lo estiman oportuno.

Lejos de que todo quede ahí, Eduardo Casanova quiso dirigirse a sus seguidores en la red social Instagram: «Quiero explicar brevemente lo que es esto: es UNA PELÍCULA DOCUMENTAL producida por Jordi Évole, no es un programa de televisión». Acto seguido, añadió algo más: «Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas».

Como era de esperar, esta publicación ha recibido un sinfín de comentarios: «Enhorabuena y gracias», «Gracias por esto!!! Qué orgullo tan grande» y «Tu voz, valiente y digna ilumina caminos» son algunos de los mensajes que se pueden leer. Entre ellos, no podemos dejar de destacar el de su compañero y amigo Paco León: «Ay amigo… convertir la herida en arte. Y el arte en necesidad. GRACIAS!».