No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 317 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Irene ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar una petición a Bárbara en forma de súplica. ¿En qué consiste, exactamente? En que se aleje, cuanto antes, de Leonardo. Y todo porque está convencida de que él aún pretende luchar por su amor.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar todos los días, de lunes a viernes, en las tardes de La 1 de Televisión Española, han podido ser partícipes de cómo Pepa ha dado el importantísimo paso de llevar a Evaristo a ver a su madre. Así pues, en el momento en el que se ha quedado a solas con él, Luisa ha visto la oportunidad perfecta para despedirse. Y lo hace de tal manera que parece que supiera que no van a volver a verse nunca más. ¿Podríamos estar ante su adiós más que definitivo? Y, por ende, ¿un nuevo punto de inflexión en esta tercera temporada que tanto está dando de qué hablar?

¿Qué sucede en el capítulo 318 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 18 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, tras haber visto a Irene completamente rota, el duque se queda completamente sin palabras tras haber sido testigo del amor intacto que existe entre Bárbara y Leonardo. Como consecuencia, no tarda en rabiar por ello.

Por si fuera poco, tanto José Luis como Victoria han dado el importantísimo paso de visitar a Luisa. Como es de esperar, se quedan completamente desconcertados con la actitud de la joven. Todo ello mientras una inesperada nota llega a manos de Mercedes. Es algo que le genera, cuanto menos, una enorme inquietud. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.