La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 736 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta hemos podido ver cómo, a pesar de que el desmayo de Ángela no haya sido algo grave, el médico opta por recetarle un potente medicamento que debe ser suministrado de forma muy cuidadosa. Toño no dice a Enora que le ha pillado otra mentira, pero sí que se lo comunica a Manuel. El heredero, como es de esperar, no tarda en intervenir, aunque Toño le pide que espere a que la joven se reponga de su catarro.

Entusiasmado, Lope asume la preparación del banquete de la boda, a pesar de que está profundamente molesto por la ausencia de represalias hacia Santos tras lo ocurrido con sus recetas. Es más, no tarda en enfrentarse a él como nunca antes, provocando que Curro tenga que mediar entre ellos. María Fernández siente cada vez más cansancio y es algo que no pasa desapercibido para Cristóbal. La doncella, a pesar de todo, continúa sin decirle a Carlo que está embarazada. En cuanto a Adriano, no puede evitar sentirse en deuda con Martina por todo lo que le ha ayudado desde la marcha de Catalina. Por ello, dan el paso de salir a cenar a Luján, dejando a los niños con María Fernández. A pesar de todo, una tormenta estropea su plan, pero acaban improvisando una cena junto al fuego. Inevitablemente, la complicidad entre ellos aumenta de forma considerable.

¿Qué sucede en el capítulo 737 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 18 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Ángela ha comenzado un nuevo tratamiento que altera por completo su estado. Es más, Lorenzo no tarda en comprobar su efecto. Curro consigue visitarla gracias a la ayuda de Pía, y no duda en acompañarla hasta que se duerme.

Jacobo regresa a palacio y se reencuentra con su prometida, mientras que Teresa se acerca a sus compañeras. A pesar de los esfuerzos, el ama de llaves acaba discutiendo no solamente con Vera, sino también con Pía. Cristóbal decide recordarle que ahora debe actuar como jefa, y no como una doncella más.

Lope recibe una suculenta oferta de trabajo, pero termina rechazándola para quedarse junto a Vera. Todo ello mientras el cocinero, Candela y Simona celebran el enorme éxito que está cosechando Madame Cocotte. María Fernández sufre un desvanecimiento mientras cuida a los bebes, mientras que Manuel se enfrenta a Enora tras la carta que descubrieron en su bolso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.