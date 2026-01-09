ARTIST Experience late en el corazón de la creación contemporánea en la Semana del Arte en España

ARTIST Experience anuncia la llegada de su 10ª edición, una cita imprescindible que reafirma su papel como feria internacional de arte contemporáneo pionera en su sector. Este año estrena nueva ubicación y fechas, instalándose del 5 al 8 de marzo en el emblemático Palacio de Santa Bárbara (C/ Hortaleza 87, Madrid), coincidiendo con la gran Semana Internacional del Arte.

Una feria que pone al artista en el centro

Fiel a su esencia innovadora, ARTIST Experience continúa destacando por su modelo único: dar voz al propio artista y a las galerías, permitiendo al público conocer de primera mano el proceso creativo y comprender un arte contemporáneo que, en ocasiones, se percibe como inaccesible. Con ello, la feria consigue dinamizar el mercado y hacerlo más cercano, asequible y comprensible.

Novedades: Artist Digital Fair – ADF

Entre las sorpresas de esta edición, destaca la presencia de Artist Digital Fair – ADF, la plataforma digital que, “sin salir de casa”, se ha convertido en un referente mundial para la promoción de artistas y galerías. La feria incluirá un stand especial donde se exhibirán obras internacionales en pantallas Full HD, integrándose con las piezas expuestas presencialmente.

Un recorrido artístico global

El público podrá disfrutar de una variada selección de pintura, escultura, Fusionart, arte digital, videoarte, fotografía y otras disciplinas.

Entre los artistas y galerías ya confirmados destacan: Rocío MGU, Luis Llaca, Sara Swanson, Marcos Mayer, Abenzadon.com, Galería Monalisi.. Todos ellos venden sus obras sin intermediarios, reforzando la misión de la feria de acercar el arte al público general.

Entrada gratuita y sorteos

La entrada es gratuita y puede obtenerse a través de la web oficial: www.artistsexperience.com. Además, todos los asistentes podrán participar en sorteos diarios de obras de arte, una oportunidad única para llevarse una pieza original.