«Si el Gobierno no baja el IVA cultural del 21%, las galerías de arte en España ya podemos ir cerrando. Nos estamos ahogando», concluye director de la Galería Marc Domènech de Barcelona y vocal de la Junta Directiva del Consorcio de Galerías de Arte, la organización que ha impulsado un manifiesto (Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA) para exigir al Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) que bajen el IVA, acusándole de una «absoluta inacción», hiriéndoles de muerte y condenando al sector del arte español a la completa irrelevancia en el espacio internacional.

Ser galerista de arte o artista en España es tener el coraje de pertenecer a la hora de los valientes. Este sector vende arte contemporáneo, difunde la obra de los artistas en el mercado internacional y arropa un legado cultural que pasará de generación en generación. Los agentes que trabajan en el sector del arte, además, también pertenece a ese 99% de los pequeños empresarios y autónomos que abren cada día la puerta de sus galerías, creando empleo y riqueza local y nacional, a pesar de ser tratados por la Administración como negocios de snobs.

Los firmantes de este Manifiesto asegura que «en 2022 ya pedimos al Ejecutivo que, por favor, bajara el IVA cultural. Si los demás Estados miembro de Europa bajaban su IVA, como ha pasado ya, la posición de España en terreno competitivo quedaría gravemente afectada. Dos años persiguiendo al Gobierno para que asuma la trasposición europea, que es de obligado cumplimiento, y nadie mueve pieza. Y nosotros ¡nos quedamos sin tiempo!».

Actualmente, la venta de obras de arte en España tiene aplicado un IVA del 21%, a pesar de que en 2022 el Gobierno se comprometió con el sector de las artes plásticas y visuales a bajar este IVA cultural, de acuerdo con una normativa europea de 2022 del Consejo de la UE (Directiva 2022/542), la cual debería haber entrado en vigor hace un año, armonizándose los tipos con el mercado del arte europeo.

«Ni artistas ni galeristas vamos a comprar el pan en Ferrari Testarossa»

Sin embargo, nada de eso ha pasado y la transacción sigue en el 21%. «No podemos competir en el mercado del arte contra Bélgica, Francia, Alemania, Italia y ahora tampoco contra Portugal, que acaba de aplicar el IVA reducido al 5,5%. La capacidad de las galerías de arte españolas y de los artistas españoles de poder internacionalizarse, promover su obra, defender su obra, incluso defender los legados de los artistas españoles en el terreno nacional e internacional, es ya prácticamente imposible», sentencia Domènech en declaraciones a OKDIARIO.

Relata que la disposición del Ejecutivo, al menos en los primeros momentos, fue «positiva» y «comprometida» a bajar el IVA del 21%; sin embargo, de acuerdo con Domènech, «no sabemos la razón, pero todo se ha parado». «Evidentemente», apunta, «surgieron voces críticas, unas críticas que desde este sector las vemos terriblemente negativas, porque siempre se atribuye al mundo del arte una situación de lujo cuando no es verdad. Este manifiesto lo firman más de 1.300 artistas, ninguno de ellos va a comprar el pan en un Ferrari Testarossa y mucho menos los galeristas, que nos dedicamos a promover y defender el patrimonio Español en España y fuera de España con estas condiciones», aclara.

Incoherencia y paradoja

El galerista llama la atención, además, sobre el hecho de que Pedro Sánchez tenga la tendencia de mostrar a los visitantes internacionales la excelente colección de arte que poseen las grandes pinacotecas españolas; pero no de tender la mano al sector del arte español, que es uno de los agentes esenciales en la construcción del legado artístico del país y la promoción de los artistas patrios en los ámbitos internacionales. La última visita que Pedro Sánchez hizo al Museo Reina Sofía fue en compañía de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, posando juntos delante del Guernica de Pablo Picasso.

«Es paradójico, cuando vienen mandatarios extranjeros a España, lo primero que hace el Gobierno es mandarlos al Museo del Prado o al Museo Reina Sofía para que vean las maravillosas obras de arte que tenemos en nuestro país. Pero cuando se trata de ayudarnos para que podamos internacionalizarnos, y no lo hace porque nos trata igual que al comercio de lujo», se queja.



Visitantes en ArcoMadrid. @EP



Obra expuesta en ArcoMadrid. @EP



«¿Acaso alguien le pregunta a las personas que asisten al Teatro Real o al Liceo de Barcelona por su renta per càpita? Pues todas esas personas tienen un IVA reducido del 10% cuando compran sus entradas. Por tanto, no es un asunto de capacidad económica, sino de la voluntad del Gobierno de ayudar realmente a las artes plásticas y equipararlas al resto de artes», expone.

«Si no bajan el IVA del 21%, las galerías españolas ya podemos ir cerrando»

Expone que la bajada de este IVA del 21% es una cuestión de supervivencia. «No lo pedimos por capricho o porque sí. Al principio lo pedíamos para que se nos equiparara con el resto de artes; ahora ni eso. Lo pedimos para poder ser competitivos porque, si no lo hacen, ya podemos ir cerrando todas las galerías de arte de España», determina.

Y advierte Domènech: «No es una amenaza banal, es una realidad. Si participas en ARCO, por ejemplo, las galerías de tu alrededor, que pueden ser belgas, portuguesas, italianas, etc. venden las obras al 5%, 6%, 7%, y nosotros al 21%. Si yo soy comprador, claramente me voy a las otras, no a las españolas. Esto es de cajón. No podemos seguir trabajando así».

Además, destaca el galerista, que hay otro elemento muy llamativo que hay que tener en cuenta. «Un museo español que quiera adquirir una obra de arte de un artista español en una galería española tributa al 21%; pero si quiere comprar una obra de un pintor español que está representado por una galería francesa, como es el caso actual, por ejemplo, de Juan Uslé, lo mejor es que vayan directamente a los franceses, que le van a aplicar sólo un 5,5% a la transacción», explica.

Tilda todo este escenario de «alucinante», ya que si se diera el caso anterior y un museo español quisiera ser más español que todos los españoles y comprara una obra de un pintor español a una galería española, «lo compraría con un 21% frente a las galerías extranjeras con el mismo puntos, por lo que estaría incurriendo en un uso indebido de causales públicos, porque pudiéndolo comprar más barato, la pagaría más caro».

«Cultura dice que todo esto es cosa de Hacienda»

Por tanto, apostilla, «la problemática es real y no es banal, necesitamos que se solucione este problema de una vez por todas porque cada día estamos más asfixiados y sintiendo diariamente las consecuencias nefastas de todo esto. Estamos atados de pies y manos, no tenemos capacidad económica para seguir trabajando».

«Sólo pedimos ser competitivos, poder trabajar y poderlo hacer desde España y en España, y no tener que irnos al extranjero. Si esto sigue así, los artistas españoles tendrán que buscar galerías extranjeras que les representen. Pero si ya es difícil encontrar una galería española, imagínate encontrar una extranjera…», prosigue.

En la lectura del Manifiesto, confirma Domènech a este periódico, había una representante del Ministerio de Cultura, «pero nos dijo que esto era cosa del Ministerio de Hacienda –cartera en manos de María Jesús Montero–. Nosotros llevamos dos años de reuniones con el Gobierno y todos los agentes involucrados, y lo único que hemos recibido ha sido silencio, especialmente en esta última etapa. Desde ARCO 2025 no sabemos nada de nadie».