Sánchez se lleva a Zelenski a ver el ‘Guernica’ y le hace posar ante él, lo que se considera irrespetuoso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha llevado este martes a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski al Museo Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso y le ha hecho posar ante el cuadro, en un gesto frívolo, ya que en España no está bien visto posar ante él por lo que representa. Se considera inapropiado al sentir un respeto simbólico por los hechos que plasma la obra de Picasso.

Para mucha gente, sobre todo en el País Vasco, el Guernica no es sólo una pintura famosa, sino que es el gran símbolo del horror de los bombardeos de la Guerra Civil. Hacerse un selfi sonriente, o posar ante él es considerado por mucha gente como un enorme falta de respeto, casi una profanación. Estiman que es como hacerse selfis en Auschwitz o en el Memorial del 11-M.

De hecho, las normas del museo prohibían hasta hace poco hacer fotos en la sala que exhibe el Guernica. Así se lo han recordado numerosas personas a Pedro Sánchez, que ha sido quien ha colgado en sus redes el vídeo de la visita con Zelenski visitando el Guernica.

También le han recordado a Pedro Sánchez en redes que posa con Zelenski pese a que su Gobierno le compra gas a Rusia, invasor de Ucrania. De hecho, España ha gastado en comprar gas a Rusia un total de 9.500 millones de euros desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022 hasta el 30 de junio de 2025, según los datos de Eurostat.

Mientras, la ayuda financiera, humanitaria y militar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a Ucrania para defenderse de la invasión asciende a 1.470 millones de euros, según los datos recopilados por el Rastreador de Apoyo a Ucrania del Instituto Kiel alemán -en este caso llega hasta agosto de 2025-.

A esa aportación se unen los 817 millones que Sánchez ha anunciado este martes que España movilizará para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, de los que 615 millones se destinarán a brindar apoyo militar y otros 200 millones lo harán para respaldar la reconstrucción en el país.