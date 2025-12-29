Un tornado destroza terrazas y embarcaciones en medio del temporal en Mazarrón (Murcia)

Un tornado ha causado múltiples daños materiales este domingo por la tarde en el Puerto de Mazarrón, Murcia, donde el fuerte viento destrozó terrazas de bares y restaurantes, arrancó mobiliario urbano y afectó a varias embarcaciones amarradas en el puerto deportivo. A pesar de la agresividad del fenómeno, no se han registrado heridos, según han confirmado la Policía Municipal.

El suceso tuvo lugar entre las 17:00 y las 18:00 horas, en plena jornada de inestabilidad meteorológica en la Región de Murcia. Testigos presenciales relatan momentos de gran tensión cuando una manga marina se formó frente a la costa y avanzó desde el mar hasta tocar tierra, pasando a ser un tornado.

La fuerza del viento fue suficiente para levantar por los aires mesas, sillas, sombrillas, toldos y estructuras metálicas de numerosas terrazas situadas junto al paseo marítimo. Parte de ese material acabó desplazado decenas de metros, mientras otros objetos impactaban contra fachadas, vehículos y mobiliario urbano.

En el puerto deportivo, varias embarcaciones de recreo resultaron dañadas, con amarres arrancados, lonas destrozadas y elementos desplazados por la violencia del viento. También se produjeron daños en instalaciones portuarias y zonas próximas a la lonja y almacenes, aunque sin consecuencias personales.

Alerta roja en Murcia

La Región de Murcia ha activado la alerta de Es-Alert este domingo, horas más tarde de que la AEMET activara la alerta roja por lluvias muy intensas. La comunidad se enfrenta a las inclemencias de la meteorología en Beniel, después de que en Málaga se viviera una jornada similar en la tarde de este sábado, que ha provocado inundaciones significativas.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha pedido a los vecinos que no se acerquen a las zonas inundables y se informen únicamente a través de los canales oficiales de Emergencias. «Responsabilidad y sentido común, por favor. Evitemos desplazamientos innecesarios y el paso por zonas inundables», ha instado el jefe del Ejecutivo regional.

Aviso naranja por lluvias, según la última actualización de la AEMET. Precaución y seguimiento de toda la información a través de los canales oficiales. https://t.co/sfa93SI542 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) December 28, 2025

El aviso masivo de Es-Alert enviado a los teléfonos móviles ha sonado en la localidad de Beniel. Dadas las crecidas que se están registrando, existe el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho, el canal que conecta con el río Segura, y afectaría a la zona norte de Beniel y a Santomera, en dirección a Orihuela.