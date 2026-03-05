Quién es Aratz Lakuntza: su edad, su pareja, de dónde es y todo sobre el concursante de ‘Supervivientes 2026’

Ha llegado uno de los momentos más esperados del año. Vuelve, Supervivientes. Como cada año durante esta época, Telecinco ha vuelto a realizar su selección de supervivientes con el objetivo de poner a prueba a nuevas celebridades. Nuevos participantes que prometen ir a por todas, a pesar del hambre, las penurias y las picaduras de los insectos. Y es que, para ganar el reality, hay que ser el mejor. Una aventura por los Cayos Cochinos que no ha querido perderse Aratz Lakuntza, uno de los fichajes revelación de la temporada.

El joven es conocido por ser el bicampeón mundial en carreras de obstáculos (OCR). Pero, también por haber participado en programas de telerrealidad. Un deportista apasionado que promete darlo todo durante su paso por el programa más visto de Mediaset España. Y es que, su participación en Supervivientes 2026 le permitirá mostrar su lado más desconocido en televisión y darse a conocer mucho más en la pequeña pantalla. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para analizar un poco su lado profesional y personal. ¡Así se presenta Aratz Lakuntza!

Su carrera profesional

Nacido el 24 de febrero de 1999 en Guipúzcoa, Aratz Lakuntza es un atleta profesional que se ha hecho un hueco en el mundo del deporte. Sus primeros años como deportista tuvieron lugar en la disciplina de pelota vasca, concretamente en cesta punta. Pero, tiempo después, apostó por probar suerte en las carreras de obstáculos (OCR).

Este movimiento fue bastante acertado por su parte. Pues, en 2024, fue proclamado bicampeón del mundo en el Mundial de OCR celebrado en Costa Rica. Lejos de quedar aquí, Aratz Lakuntza quiso seguir superándose. Por ello, fue fichado como concursante de la vigésima edición de El conquistador del fin del mundo, en Euskal Telebista. Un salto al mundo de la televisión donde poco tardó en convertirse en uno de los grandes favoritos. Asimismo, en sus redes sociales tiene puesto que también es empresario y dueño de una pensión en Donosti.

Su lado más personal

En redes sociales, Aratz Lakuntza se muestra como un chico apasionado por el deporte. Muy cercano a su público, suma más de 12.000 seguidores en plataformas como Instagram. Un medio donde comparte contenido relacionado con sus logros profesionales y personales.

Por otro lado, a nivel sentimental, se muestra como una persona muy reservada con su vida privada. Mantiene un perfil relativamente discreto, por lo que no se sabe mucho de su lado más íntimo. De hecho, la mayoría de los datos que hay de él están relacionados con su vida profesional y deportiva. A nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pues, no ha presentado a nadie públicamente.