Quién es Teresa Seco: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

Teresa Seco, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las influencers que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, no solamente puede presumir de tener una amplia trayectoria en el mundo de las redes sociales, sino que también destaca como modelo. A sus 28 años, la valenciana ha conseguido hacer varios sueños realidad. Un claro ejemplo lo encontramos en su reciente confirmación como concursante de Supervivientes 2026. Se trata de una experiencia que marcará su vida para siempre, en todos los sentidos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Teresa Seco, así como descubrir otros tantos detalles de su vida personal, como son su edad, de dónde es y por qué saltó a la fama.

La trayectoria profesional de Teresa Seco

Nacida en Valencia en 1997, Teresa se ha convertido en una influencer y modelo española que, recientemente, ha dado el salto de las redes sociales a la televisión tras confirmarse su participación en Supervivientes 2026. Con el paso del tiempo, ha construido una carrera sólida en el mundo digital, especialmente por su presencia en Instagram y TikTok, donde acumula casi medio millón de seguidores. Por si fuera poco, también destaca por contenidos de belleza, moda y estilo de vida.

Es por eso que, en los últimos años, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más importantes de España en este sector. Al fin y al cabo, su estilo combina a la perfección la moda con numerosos consejos de belleza, lifestyle o, incluso, recomendaciones personales. Esto, sumado a su naturalidad, le ha brindado la posibilidad de trabajar con numerosas marcas del sector, pero también establecer ciertas conexiones dentro del entorno influencer de nuestro país, entre las que destacan Lola Lolita y Sofía Surfers.

Lo que es un hecho es que su confirmación como concursante de Supervivientes 2026 supone su primera gran incursión en la televisión. De hecho, son muchos los que lo han descrito como el «salto definitivo de la pantalla del móvil a la pequeña pantalla». En su vídeo de presentación, la valenciana se muestra profundamente emocionada por la oportunidad de vivir esta experiencia que le va a cambiar la vida. Y no solamente eso, sino que también busca demostrar su capacidad de adaptación y resistencia al desafío extremo que plantea este formato que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

Su vida personal

A diferencia de otras creadoras de contenido, Teresa Seco siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida privada. De hecho, en la actualidad, se desconoce si su corazón está ocupado. Lo que sí se sabe es que, en el pasado, mantuvo una relación sentimental con el futbolista Jorge González Asensi.

Sea como sea, es un hecho que la valenciana prioriza su trabajo creativo y profesional por encima de la exposición de detalles íntimos que tienen estrecha vinculación con su entorno personal. Un enfoque que, en los últimos años, parecen haber elegido numerosos creadores de contenido de su generación, con el fin de salvaguardar su intimidad en la medida de lo posible, a pesar de ser conscientes de que son personajes públicos.