Quién es Toni Elías: su edad, su pareja, de dónde es y por qué se retiró del motociclismo

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Toni Elías se ha convertido en uno de los pilotos españoles más reconocidos de los últimos años. Entre otras tantas cuestiones, no solamente por su carisma, sino también por haber sido el primer campeón del mundo de Moto2. Si hay algo por lo que destacó su trayectoria, fue por su constancia, su adaptación y, por supuesto, su pasión por la velocidad. Recientemente, se ha confirmado su participación en Supervivientes 2026, por lo que es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, sin olvidar detalles de su vida personal como son su edad, su pareja actual, de dónde es y por qué se retiró.

La trayectoria profesional de Toni Elías

Nacido en marzo de 1983 en Manresa (Barcelona), desde muy temprana edad estuvo vinculado al mundo de las motos, puesto que su familia es una apasionada del motor. Su talento no tardó en hacerse presente en diversas competiciones nacionales, lo que le brindó la posibilidad de dar el salto al Mundial. De hecho, en 1999, debutó en el Campeonato del Mundo en la categoría de 125cc.

Eso sí, fue en 250 cc donde comenzó a consolidarse como uno de los pilotos más prometedores de su generación. Tanto es así que, debido a su manera de enfrentarse a cada carrera y tras varias victorias importantes, Toni Elías fue adquiriendo un mayor reconocimiento en el paddock. El gran salto llegó cuando compitió en MotoGP. Es en esta categoría donde consiguió uno de los triunfos más recordados del motociclismo español, como es su victoria en el Gran Premio de Portugal en 2006, en una llegada histórica frente a la leyenda Valentino Rossi.

Un punto de inflexión en su carrera llegó en 2010, cuando se proclamó campeón del mundo de la recién creada categoría de Moto2. Hay que destacar que el valor simbólico de este título fue enorme, puesto que fue el primer campeón en la historia de esta categoría. Tras varias temporadas alternando entre MotoGP y Moto2, Toni Elías probó suerte en Estados Unidos, donde compitió en el MotoAmerica Superbike Championship. Fue en 2017 cuando se convirtió en campeón de Suzuki.

Su vida personal

A pesar de ser toda una leyenda del motociclismo, Toni Elías siempre ha sido muy discreto en el terreno personal. De los pocos datos que se saben es que, desde hace unos años, está casado con Kristie. Ella se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida, puesto que no solamente es su compañera de vida, sino también la madre de sus hijos.

Cabe destacar que, en numerosas entrevistas, el piloto reconoció que ser padre le cambió por completo su perspectiva sobre el riesgo y la competición. De ahí que su retirada del motociclismo no fuese producto de una lesión concreta ni de una decisión abrupta ni mucho menos, sino del resultado natural de una amplia y exitosa trayectoria.

A pesar de que entendió que había llegado el momento de cerrar una brillante etapa a nivel profesional, también comprendió que era el instante perfecto para dar paso a nuevos retos. Un claro ejemplo lo encontramos en su inesperado fichaje como concursante de Supervivientes 2026, reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.