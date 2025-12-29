Madrid es una ciudad que se devora bocado a bocado, pero existe una arteria en particular que se ha consolidado como el epicentro absoluto del buen comer. No está en el centro turístico ni en la exclusividad del Barrio de Salamanca; se encuentra en el corazón de Chamberí.

Hablamos de la calle Ponzano, un tramo de apenas un kilómetro que concentra la mayor densidad de propuestas gastronómicas de calidad en el país.

El fenómeno del ‘ponzaning’

Lo que hace especial a esta calle no es sólo la cantidad, sino la convivencia de mundos opuestos. En sus aceras, las tabernas de toda la vida, con sus barras y cañas bien tiradas, comparten pared con locales de diseño de vanguardia y coctelerías de autor. Este ecosistema ha dado lugar al término ponzaning, un estilo de vida que invita a recorrer la calle de punta a punta, saltando de local en local.

El dato clave: en poco más de 1000 metros de longitud, el visitante puede elegir entre más de 60 establecimientos, lo que supone un restaurante o bar por cada 15 metros de acera aproximadamente.

Un recorrido por sus paradas obligatorias

Si estás planeando una ruta por la milla de oro del tapeo madrileño, estos son los perfiles que encontrarás:

Los clásicos incombustibles: lugares como El Doble o Fide representan la esencia hostelera. Son templos del producto (marisco, conservas, embutidos) donde la cerveza es la protagonista indiscutible.

La nueva vanguardia : espacios como Sala de Despiece han revolucionado el concepto de taberna con una estética industrial y una cocina que es puro espectáculo visual.

Propuestas internacionales y fusión: desde tabernas japonesas como 99 Sushi Bar hasta locales de cocina peruana o mexicana, Ponzano es un pasaporte gastronómico para disfrutar de cualquier tipo de comida sin salir del famoso barrio de Madrid.

Más que una calle, un motor económico

La transformación de Ponzano ha sido meteórica. Lo que hace una década era una calle residencial tranquila de Madrid, hoy es el motor que revitaliza el distrito de Chamberí. El éxito reside en su capacidad para atraer a un público intergeneracional: desde jóvenes que buscan el tardeo más animado hasta paladares exigentes que acuden con reserva previa a sus restaurantes con estrella y menciones en guías prestigiosas.

A pesar de la masificación en fines de semana, Ponzano mantiene ese espíritu de barrio donde todavía se puede disfrutar de un pincho de tortilla excepcional o de una cena de alta cocina, demostrando que, en cuestión de gastronomía, Chamberí sigue dictando las normas.