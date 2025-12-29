Cortes de luz en Madrid del 29 de diciembre al 4 de enero: horarios y calles afectadas

Comenzamos hoy la última semana del año, pero que llega con varios avisos importantes de cortes de luz programados en distintos puntos de Madrid. Es importante saber entonces la hora en la que se van a producir, dado que estamos ante días de mucho movimiento, preparativos, reuniones familiares y casas funcionando casi a pleno rendimiento. Pero como los de otras semanas, son cortes de los que informa la distribuidora i-DE Iberdrola y que no afectan a toda la región, aunque sí a una lista concreta de calles y municipios que conviene revisar antes de que empiece el trajín de Nochevieja.

Al caer justo entre el 29 de diciembre y los primeros días de enero, estos trabajos de mantenimiento pueden pillar a muchos con el paso cambiado. Es la típica semana en la que cualquier pequeño contratiempo se nota más de lo habitual y, por supuesto, el día 31, cuando media región está pensando ya en la cena y en llegar a tiempo a la última compra del año. Los cortes vienen bien detallados en el documento oficial que Iberdrola tiene en su web, tanto en horarios como en direcciones. Y aunque la mayoría se concentran por la mañana, no está de más tenerlos a mano para evitar sorpresas. Vamos con ello.

Horario de los cortes de luz

El grueso de los cortes se concentra hoy lunes 29 de diciembre. Podemos entonces esperar que se produzcan pequeños cortes de luz y que van a ir desde las 08:00 horas hasta pasada las 13:30, según la zona. Pero además del día de hoy, hay otra fecha más que conviene recordar, que es la del 2 de enero, y es que cuando ya tengamos el año estrenado, en Meco está previsto un corte entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Ahora ya nos podemos hacer una idea de lo que pasa esta semana, y al menos sabemos que el 31 de diciembre que es el día destacado por ser Nochevieja no habrá cortes de luz en Madrid, pero además hay algo que la distribuidora recalca siempre, cuando se produzca el corte, el suministro puede volver antes de lo anunciado si los técnicos terminan rápido. Esto obliga a extremar la precaución dentro de casa, porque manipular instalaciones eléctricas mientras se trabaja en la red puede ser peligroso si el servicio vuelve de manera repentina.

Calles y municipios afectados

A continuación, te dejamos con las calles y municipios afectados por los cortes de luz esta semana en Madrid:

En Madrid capital , hoy 29 de diciembre habrá una interrupción entre las 08:00 y las 10:00 horas en la calle Ana Teresa , número 30. Es un corte muy localizado, pero conviene tenerlo presente.

, hoy 29 de diciembre habrá una interrupción entre las 08:00 y las 10:00 horas en la , número 30. Es un corte muy localizado, pero conviene tenerlo presente. En Alcalá de Henares , también hoy entre las 09:00 y las 11:00, se verán afectados los números 18 y 20 de la calle Barberán y Collar .

, también hoy entre las 09:00 y las 11:00, se verán afectados los números 18 y 20 de la . El caso de Colmenar Viejo es bastante más amplio. Entre las 09:00 y las 11:00 horas de hoy 29 de diciembre habrá cortes en la Avenida de la Libertad , la Avenida de Tejera y en un buen número de calles interiores: Adolfo Bollain, Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Bollain, Luis Vicente Fernández Salcedo y Prado Tito. La relación de portales es larga y muy detallada, tal como consta en el documento oficial.

es bastante más amplio. Entre las 09:00 y las 11:00 horas de hoy 29 de diciembre habrá cortes en la , la y en un buen número de calles interiores: Adolfo Bollain, Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Bollain, Luis Vicente Fernández Salcedo y Prado Tito. La relación de portales es larga y muy detallada, tal como consta en el documento oficial. En El Álamo , también hoy , el corte irá de 09:00 a 10:30 horas y afectará a las calles Río Carrión , Río Ebro , Río Guadalix , Río Ribadeo y al Paseo del Olivar . La numeración afectada es amplia y variada.

, también hoy , el corte irá de 09:00 a 10:30 horas y afectará a las calles , , , y al . La numeración afectada es amplia y variada. La zona de El Espartal y El Vellón tendrá trabajos entre las 09:00 y las 13:00 horas. Son varias localizaciones: Camino Calvero , la carretera M-122 , la calle Cuesta Terrero , el Camino Horcajo y parte de la M-129 , en distintos tramos.

tendrá trabajos entre las 09:00 y las 13:00 horas. Son varias localizaciones: , la , la , el y parte de la , en distintos tramos. En Gargantilla del Lozoya , el corte abarcará de 09:30 a 13:30 el día 29, afectando al Camino Cercas y a varios puntos kilométricos de la carretera M-635 , hacia Navarredonda.

, el corte abarcará de 09:30 a 13:30 el día 29, afectando al y a varios puntos kilométricos de la , hacia Navarredonda. Más al sur, Valdemoro suma dos cortes. Uno afecta a la calle Agustina de Aragón desde las 08:55 a las 10:15; el otro, a la calle María Moliner , de 09:00 a 10:00, con varios portales incluidos.

suma dos cortes. Uno afecta a la desde las 08:55 a las 10:15; el otro, a la , de 09:00 a 10:00, con varios portales incluidos. En Torrejón de Velasco , habrá dos tandas distintas: de 11:30 a 12:30 en la Avenida Frontera , las calles Madroños y Robles , y después, de 12:45 a 13:45, un segundo corte en la zona de Madroños, la calle Sauces y un tramo de la M-404 .

, habrá dos tandas distintas: de 11:30 a 12:30 en la , las calles y , y después, de 12:45 a 13:45, un segundo corte en la zona de Madroños, la calle y un tramo de la . De los días fuera del 29, Torrejón de Ardoz ya tuvo un corte temprano el pasado 27 de diciembre, en la calle Forja, con varios números afectados. Y Meco, el 2 de enero, verá interrumpida la luz en prácticamente todos los portales de la calle Peñalara, del 2 al 38, entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Aunque hablamos de cortes programados y relativamente breves, llegan en una semana en la que la actividad se multiplica. Con Nochevieja a la vuelta de la esquina y buena parte de las casas ultimando preparativos, conviene revisar horarios, dejar hechas las tareas que dependan de electricidad y asegurarse de que ningún electrodoméstico importante dependa justo de esas franjas. Una simple previsión puede evitar sustos en días donde ya hay bastante que organizar. Y, sobre todo, permite que las celebraciones sigan su curso sin necesidad de improvisar más de lo necesario.