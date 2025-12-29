El IBEX 35 baja un 0,06% y se sitúa en 17.173,80 puntos, cerca de máximos históricos

El IBEX 35 baja un 0,06% y se sitúa en 17.173,80 puntos este lunes, 29 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,05% de su máximo histórico.

En media sesión, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.140,0 y un máximo de 17.196,5, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 0,02% en la semana y se revaloriza un 45,44% en lo que va de año.

De este modo, el índice encadena su primera sesión consecutiva al alza y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el grupo de los valores más altos del día del selectivo madrileño, ArcelorMittal resaltó con un incremento del 1,8 %, impulsado por unos beneficios netos de 1339 millones. y una rentabilidad por dividendo del 0,02 % que la sostienen entre las preferencias del mercado.

Acerinox y Colonial (Inmobiliaria) también sobresalieron en positivo —con subidas del 1,74 % y 1,32 %, respectivamente—. Entre otros valores que completaron el grupo alcista, Cellnex Telecom y Laboratorios Rovi alcanzaron avances más moderados, pero consolidan un comportamiento positivo dentro del selectivo.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Indra, que cedió un 2,67 %, arrastrando tres días de tendencia negativa, mientras IAG (International Airlines Group) y ACS registraron descensos del 1,29 % y 0,95 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 213.832 y 404.698 títulos. Enagás y Aena también cerraron con retrocesos.

Por volumen y resultados, Banco Santander ha protagonizado este periodo, con más de 47.418.068 euros negociados y un beneficio neto de 12.574 millones de euros. También destacaron Iberdrola y BBVA con sólidas cifras y rentabilidades por dividendo superiores al 2,56%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas registran estos movimientos: el DAX de Fráncfort cedía un 0,37%, el CAC de París retrocedía un 0,25%, el FTSE de Londres marcaba una caída del 0,15% y el MIB de Milán se colocaba en un descenso del 0,20%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,177, con una variación negativa del 0,10%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,57% y se cotizaba en 87.626,27 dólares. La onza de oro troy, en tanto, se mantenía en 4.485,30 dólares, con una ligera caída del 0,05%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se sitúa en 61.38 dólares, con una variación del -0.22%, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, baja hasta los 56.74 dólares, con una variación del -0.05%.