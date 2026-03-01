Cielos nublados y lloviznas en Andalucía, claros en el Atlántico según AEMET

Cielos con intervalos nubosos y lloviznas ocasionales marcarán el día en buena parte de Andalucía, especialmente en la vertiente mediterránea. A medida que avance la jornada, se espera que se abran claros en la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el interior del tercio oriental, mientras que en los litorales se mantendrán estables o en ligero ascenso. Los vientos serán flojos, con un levante moderado en el litoral mediterráneo y rachas fuertes en las sierras.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de marzo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 10 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque se espera que el termómetro alcance los 22 grados en su punto máximo. La brisa suave, con vientos de hasta 20 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente se sienta más ligero, a pesar de la humedad que puede llegar a ser algo pesada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:17. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá que los sevillanos disfruten de un día sin preocupaciones. La tarde se presentará cálida y agradable, ideal para pasear por las calles o relajarse en alguna terraza. Así que, ¡a disfrutar de este espléndido día en Sevilla!

Córdoba: nubes amenazantes y posible lluvia

El cielo de Córdoba se presenta hoy con un aire de incertidumbre, donde las nubes grises se agrupan amenazantes, presagiando un día inestable. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla suave, aunque con ráfagas que podrían intensificarse a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, se espera un notable descenso térmico, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que se eleva hasta el 100%. Con la probabilidad de lluvias y un viento que podría superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados. Aunque se prevé un leve viento de hasta 15 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno. Un buen momento para relajarse en un parque o disfrutar de una terraza con amigos.

Día fresco y soleado ideal para pasear en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado, ideal para disfrutar de la luz del sol que saldrá a las 07:56. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 14 grados y alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde. La sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta agradable. A lo largo de la jornada, el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, así que es recomendable tener precaución.

La humedad, que oscilará entre el 50% y el 80%, aportará un toque de pesadez al ambiente, pero no se espera lluvia en ningún momento del día. Con un total de más de 11 horas de luz, la tarde se presentará igualmente despejada, permitiendo disfrutar de un agradable paseo al atardecer, que se producirá a las 19:19. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde, con un ligero viento del noreste que aportará una agradable sensación. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia en la tarde-noche, no será necesario preocuparse. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 12. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, con una probabilidad de lluvia del 100%. El cielo se mantendrá nublado, mientras que el viento del este soplará a 25 km/h, aportando un toque de frescura.

Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 17 grados, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%, lo que sugiere que podrían presentarse precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad relativa alcanzará hasta el 90%. La noche cerrará con temperaturas más suaves, pero la inestabilidad del tiempo podría continuar.

Granada: cielos nublados y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y temperaturas que alcanzarán los 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigada, ya que la sensación térmica podría descender.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día, con temperaturas frescas que rondan los 11°C. A medida que avanza la jornada, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos, ya que la tarde podría traer algunas ráfagas de viento más intensas y un ligero descenso en la sensación térmica. La noche se presentará tranquila y sin probabilidades de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que el sol se esconda a las 19:03.