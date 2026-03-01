Trump avisa a Irán de una respuesta «nunca antes vista» si cumple su amenaza de «duros golpes»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este domingo una dura advertencia a Irán a través de su red social Truth Social. En respuesta a las promesas de represalias por parte de Teherán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, Trump afirmó que cualquier ataque iraní sería respondido con»una fuerza nunca antes vista».

«Irán ha declarado que hoy golpeará con gran fuerza, más que nunca antes. Pero les conviene mucho no hacerlo, porque si lo hacen, nosotros los golpearemos con una fuerza que nunca han visto», ha escrito el mandatario republicano.

La respuesta de Trump se produce después de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara esta madrugada ofensivas contra múltiples bases militares estadounidenses en Oriente Medio y objetivos en Israel, como venganza por la eliminación de Ali Jamenei, líder supremo de la dictadura iraní en una operación conjunta de EEUU e Israel realizada el sábado. Medios iraníes vinculados al régimen, como Tasnim, han difundido estos anuncios de ataques.

Por su parte, el Ejército de Israel ha informado de una nueva andanada de misiles dirigidos hacia su territorio y ha recomendado a la población permanecer en refugios seguros mientras durara la alerta.

Varios noticias en medios de la región indican que hay explosiones en ciudades como Doha (Catar), Kuwait y Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometió una respuesta demoledora: «Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han cruzado nuestra línea roja y recibirán golpes tan duros que suplicarán misericordia», ha declarado, según la agencia oficial Irna.

Desde los bombardeos conjuntos del sábado, Irán ha lanzdo sus contraataques a varios países del Golfo que albergan bases estadounidenses o son aliados de Washington, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, lo que ha elevado aún más la tensión en toda la zona. La situación sigue siendo extremadamente volátil, con el riesgo de una crisis bélica regional mayor.