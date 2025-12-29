Dónde se toman las uvas en Barcelona y otros lugares de Cataluña

Se acerca el último día del año y ya tenemos ganas de celebrarlo. De esta manera despedimos un año y damos la bienvenida a otro con mayor ilusión. Para pasar esta noche hay diversidad de planes: tomar las uvas en Barcelona en lugares emblemáticos, en restaurantes, en casa, en fiestas públicas o particulares de los locales de la ciudad y de diversos puntos de Cataluña.

Para muchos, el lugar en el que se toman las uvas para despedir el año es todo un ritual. Hay quien siempre acude al mismo lugar, quien cambia, y muchos otros quieren vivir nuevas experiencias. En Barcelona es tradicional, desde hace algunos años, acudir a Montjuïc, que es ya un lugar reservado para esta fecha para decir adiós al año y acoger al siguiente. Se realizan variedad de actividades y en directo, Laura Escanes y el cantante Micky Núñez, dan las famosas campanadas. Este acto se retransmite en TV3 y también lo puedes vivir en directo si acudes allí. Un lugar mágico que dará la bienvenida a un nuevo año.

Los lugares donde tomar las uvas en Barcelona

Todo está listo para el espectáculo con el que la ciudad despide el 2025 y da la bienvenida al año 2026, una propuesta para compartir los últimos momentos del año que se va y los primeros del que llega.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, en Montjuïc habrá pirotecnia, drones y música, y en esta ocasión el espectáculo se renueva con la participación del músico Marc Parrot, responsable de unir un pasado que toma la forma de ritmos y sonidos tradicionales y un futuro encarnado por la electrónica y los sonidos más nuevos.

El espectáculo, con producción, como ha sido habitual en los últimos años, del Groupe F, tiene cuatro partes, inspiradas en los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego. Cada uno simboliza algún aspecto del carácter catalán y se combina con la música de instrumentos tradicionales, pasados por el tamiz de la actualidad. Tenoras, tiples, flautines, fiscornos, gralles y guitarras recorrerán músicas que van de los cantos de otros tiempos a la rumba o la habanera, y las llevarán a la actualidad otorgándoles texturas sonoras nuevas.

Todo ello para celebrar el Fin de Año con un espectáculo que combina emoción y sonidos de la tradición con los ritmos de hoy, en una creación contemporánea, emotiva y festiva que alude directamente al espíritu de Barcelona y Cataluña.

Será un espectáculo que comenzará diez minutos antes de las campanadas que marcarán el inicio del año y que se alargará durante los diez primeros minutos del año 2026. Luego se harán las tradicionales campanas. Todo ello en la Avenida de la Reina Maria Cristina de la ciudad.

Otros recintos donde se toman las uvas en Barcelona

Barcelona, nombrada capital europea de la Navidad 2026, ya no solo tiene fiestas al aire libre, sino recintos para poder celebrar Fin de Año. es el caso del Pueblo Español, que dura de 22:30h a 6:00h AM horas, también en un recinto emblemático y al aire libre.

Un festival con 4 escenarios para más de 8.000 personas, 6 DJ’s internacionales, food trucks, zonas de descanso, campanadas, uvas, cotillón… una experiencia única.

Por su parte, la emblemática sala de fiestas, La Paloma, que celebra la Nochevieja, con una inmersión sonora protagonizada por Lovefingers y el colectivo Glove Party. Es una cita imprescindible para los amantes de la electrónica y el disco, son la mejor opción para despedir el 2025 y empezar el 2026 con ritmo.

Además, la ciudad cuenta con hoteles y restaurantes en los que pasar una noche mágica y tomar las uvas será lo más. Por ejemplo, Casa Fiero, liderado por el chef Víctor Ródenas y sus socios Marc e Ignasi García y Xavier Moragas, ofrece una propuesta para esta Nochevieja personal e íntima que combina tradición y modernidad. Su carta, fija pero dinámica, equilibra platos sencillos y elaborados, acompañados por una cuidada selección de vinos clásicos y una coctelería renovada.

Hay edificios que soñaron el futuro, y luego está Hyatt Regency Barcelona Tower, que lo imaginó, lo construyó y lo convirtió en un lugar donde el mañana podía sentirse como casa. Para despedir el año, el menú de Fin de Año se convierte en un viaje sensorial que combina el refinamiento mediterráneo con la emoción festiva: vieras con burrata y pistachos garrapiñados, rodaballo con suquet de marisco y cochinillo con trufa, antes de brindar con cava bajo la cúpula del Tower. La noche continúa con DJ, barra libre y cotillón. Al día siguiente, el año comienza con una edición especial del ya consolidado Lifestyle Brunch del Restaurante Terrum.

En Cataluña, cada población tiene su lugar particular en el que celebrar el final del año. al aire libre, pero en especial en centro y polideportivos a cubierto porque bajarán los grados durante esta noche.