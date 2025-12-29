Leire Martínez se sincera sobre su salida de La Oreja de Van Gogh: «Fue doloroso»
Una dura confesión
No es ningún secreto que el final de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez como vocalista, tras 17 años juntos, no dejó indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Este asunto no solamente acaparó decenas de titulares, sino también minutos en televisión. Unos cuantos meses después, todo fue mucho más allá después de que la banda confirmase el regreso de Amaia Montero, junto a una gira y a un single que estrenarán en la noche del 31 de diciembre, durante las Campanadas de RTVE. Durante este tiempo, Leire se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera en solitario, donde ha tenido la oportunidad de lanzar numerosos proyectos como es el caso de Mi Nombre, toda una declaración de intenciones tras lo vivido con La Oreja de Van Gogh. Pero no todo queda ahí, puesto que, recientemente, la artista ha querido pronunciarse sobre esta situación en una reciente entrevista.
«Me empeño en vivir conectada con el aquí y el ahora, para que el día que esto se acabe, por lo menos tener la sensación de haber sacado chispas», explicó Leire Martínez durante su charla en En clave de Rhodes, de la Cadena SER. A pesar de todo, y como no podía ser de otra manera, le resulta inevitable rememorar lo que sucedió con la banda: «Fue doloroso, ya lo he dicho». Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «A nivel emocional todavía hay cosas que me cuesta digerir», reconoció. A pesar de todo, ha querido hacer hincapié en algo que tiene estrecha relación con este asunto: «Si algo tenía muy claro es que yo quería seguir trabajando. Hay cosas que ocurren que no podemos controlar y que pasan factura, pero sufrir de más por algo que no puedes controlar no me merece la pena».
Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Leire Martínez también quiso pronunciarse respecto a las constantes comparaciones con Amaia Montero. «Vivimos en una sociedad que tiende a dividir, a posicionarse en todo. Me protegí mucho: no leía nada, no me interesaba».
Por si fuera poco, la que fuese vocalista de La Oreja de Van Gogh durante casi dos décadas aprovechó la ocasión que se le presentó para ir mucho más allá respecto a este asunto: «Hace mucho que aprendí a quererme con todo, con mis luces y mis sombras», aseguró, tirando de sinceridad. Todo ello mientras se sinceró sobre los comentarios recibidos durante estos años como parte de esta mítica banda: «No tenía del todo claro que esto fuera lo mío. Me han hecho dudar mucho y me lo llegué a creer».
Leire Martínez sorprende con una confesión sexual
Durante esta charla, la artista también se sinceró no solamente sobre el amor, sino también sobre la relación con su marido: «Me gusta mucho el amor», reconoció. Todo ello mientras confesó que hace el amor con su marido todos los días, y lo explicó: «Para mí hacer el amor es querernos todos los días, ese abracito, ese mimo, escucharnos, ese respeto, ese detalle… el querernos». Y añadió: «Hay días que no echo de menos el sexo porque tengo mil caricias, abrazos… siento el amor en mi pareja todos los días».