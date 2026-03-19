400.000 nacionalizados del exilio podrán votar en Madrid, la diferencia de votos entre PP y PSOE en las generales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la regularización masiva de inmigrantes impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez junto a las nacionalizaciones por la autodenominada Ley de Memoria Democrática pueden alterar el reparto de escaños en la región.

En concreto, según los datos que manejan en Sol, el proceso de nacionalizaciones, una vez se culmine, daría el derecho a voto a 2,3 millones de nuevos españoles. De ellos, calculan que al menos 400.000 se inscribirían en Madrid. A efectos electorales, estos votantes podrían participar en las elecciones generales, al considerarse españoles de pleno derecho. Esos 400.000 votos son las papeletas de diferencia entre el Partido Popular y el PSOE en las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023.

En aquellos comicios, el PP fue la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid, con 1.463.183 votos (40,55 %), mientras que el PSOE se quedó en segundo lugar, con 1.004.599 (27,84 %). El PP logró 16 escaños (seis más que en las anteriores elecciones) y los socialistas se quedaron con 10.

Según ha estimado el gobierno regional, con que sólo votaran 20.000 de esos nuevos nacionalizados, ya se movería un escaño. Y si vota la mitad, decidirían hasta diez.

En el caso de la regularización masiva de inmigrantes que comenzará a principios de abril, podrán acogerse más de un millón de personas, de las cuales, al menos 160.000 residirían en Madrid.

Los extranjeros tendrían derecho a voto en las municipales, aun sin haber adquirido la nacionalidad española, si tienen la condición de ciudadanos de la Unión Europea o bien proceden de países que tengan firmado un acuerdo de reciprocidad con España. En las últimas elecciones municipales, de 2023, pudieron votar los residentes en España nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Desde el gobierno de Díaz Ayuso señalan que podrían ser suficientes para mover concejales en varios municipios de la comunidad.

«Pucherazo» de Sánchez

En una entrevista en OKDIARIO, este miércoles, Ayuso ya denunciaba que las nacionalizaciones y la regularización son el nuevo «pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder».

«Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. También jugaron con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas», señaló la dirigente madrileña.

«Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España», denunció Ayuso en este periódico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno siga adelante con la regularización masiva «con gran prisa y sin ningún rigor, algo que, además de reventar los servicios públicos, podría alterar el censo electoral».

Ley de Nietos

La conocida como Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos —que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu—, establece dos vías para acceder a la nacionalidad española: una, que beneficia a los hijos y nietos de los exiliados y víctimas de la dictadura franquista, lo que incluye a quienes dejaron España «por causas políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual». También se beneficia a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Además, la ley considera automáticamente exiliados a quienes emigraron entre 1936 y 1955.

A falta de datos definitivos, se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.

Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. El plazo para presentar esas solicitudes se cerró el pasado 22 de octubre. El último dato actualizado de nacionalizados por esta vía ascendía a 490.000 en diciembre.