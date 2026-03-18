Ayuso alerta que la regularización y los nacionalizados del exilio alterarán el reparto de 10 escaños en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la regularización masiva de inmigrantes impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez por la vía del real decreto, sumada a las nacionalizaciones de la autodenominada Ley de Memoria Democrática pueden alterar el reparto de hasta diez escaños en las elecciones madrileñas.

En una entrevista en OKDIARIO, este miércoles, Ayuso ya denunciaba que las nacionalizaciones y la regularización son el nuevo «pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder».

«Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. También jugaron con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas», señaló la dirigente madrileña.

Ayuso apuntó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre un posible interés electoral del Gobierno en estos procesos.

«Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás. En las municipales, esas regularizaciones masivas, de los países con los que haya reciprocidad, ya podrían votar, y en las generales, como ya son españoles de pleno derecho, podrían participar. Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos», denunció Ayuso.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Tres Cantos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que «el Gobierno sigue adelante con la regularización masiva y extraordinaria, con gran prisa y sin ningún rigor, algo que además de reventar nuestros servicios públicos podría alterar el censo electoral».

«Por eso queremos advertir de lo que está pasando, estamos hablando de más de 850.000 personas, más todas las que pueden llegar a su vez por criterios de arraigo, por otros criterios subjetivos y el proceso de nacionalización masiva a través de la mal llevada Ley de Memoria Democrática. Aquí estamos hablando 2.300.000 personas, más un millón que han solicitado este trámite», ha proseguido.

En sus cálculos, «más de medio millón de personas de manera directa» irían al censo de la Comunidad de Madrid «por elección o por omisión, porque así lo ha instituido el Ministerio que dirige Bolaños a través de direcciones generales y de una serie de herramientas para las que pedimos explicaciones e información».

«Porque esto inflaría los censos en la Comunidad de Madrid directamente en un 10%, es decir, en la Comunidad de Madrid hablaríamos de la alteración del reparto de hasta diez escaños en las elecciones autonómicas», ha denunciado.

Ayuso también ha apuntado a «la verificación de los DNI digitales en elecciones, como ya ha pasado en Castilla y León, donde no había sistemas de verificación en las mesas, cuando es un sistema muy sencillo y que, de hecho, se va a implantar a partir del 4 de abril en la Comunidad de Madrid para registros».

«La duda también que nos suscita es qué necesidad había de hacer todo esto con tanta prisa, si siempre ha ido bien el sistema como lo conocemos, con nuestro DNI físico», ha concluido.