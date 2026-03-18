Ayuso: «Si yo en lugar de salir con González Amador saliera con un socialista muy corrupto se me perdonaría todo»

Isabel Díaz Ayuso no rehúye el cuerpo a cuerpo y responde con contundencia a quienes utilizan su vida personal como arma política. La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia en una entrevista exclusiva con OKDIARIO la doble vara de medir que aplica el sanchismo con ella: «Yo no podría salir con nadie más que con un socialista, y si puede ser muy corrupto para que nadie le mire, entonces ahí se me permitiría cualquier cosa».

Ayuso desmonta así el argumento de quienes atacan su relación con Alberto González Amador, recordando que su pareja jamás ha contratado con la Comunidad de Madrid ni ha hecho negocio alguno con la administración que ella preside. «Esto es intentar aislarme socialmente», afirma la presidenta, que acusa al Gobierno de fabricar escándalos contra su entorno más cercano con un único objetivo: «Judicializan a todo mi entorno para amedrentarme y quitarme las ganas anímicamente». Una estrategia que, advierte Ayuso, tiene el efecto contrario: «Cuanto más lo intentan, lo llevan claro».

P.- Y, ¿qué va a ser lo siguiente con Alberto González Amador?

R.- No lo sé, pero nunca van a parar. Nunca contrató con la Comunidad de Madrid, nunca ha venido a hacer negocios. Esto es intentar aislarme socialmente. Yo no podría tener una relación con ninguna de las cientos de miles de empresas con las que contrata la Comunidad de Madrid, ni los cientos de proveedores que tiene cada una de esas empresas, o con cualquier empresa que por un motivo o por otro reciba una ayuda o una subvención que tenga algo que ver con la Comunidad de Madrid. Es decir, yo no podría salir con nadie más que con un socialista. Y si puede ser muy corrupto, para que nadie le mire, se me permitiría cualquier cosa.

Isabel Díaz Ayuso: «Si la de comunismo o libertad no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo quiere llevar su vida, pues apaga y vámonos»

Si la de comunismo o libertad no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo quiere llevar su vida, pues apaga y vámonos. Hay que ser coherente. Y cada uno llevar su vida personal como quiere. Yo, la mía, siempre la he mantenido al margen de la Comunidad de Madrid. Gestiono casi 30.000 millones de euros de presupuesto. Tenemos un Gobierno que cuadra al céntimo de euro todo lo que toca y así lo saben los madrileños.