Presos multirreincidentes se amotinan en la prisión de Fontcalent (Alicante) y agreden a otro preso

Un grupo de internos de la prisión de Fontcalent, en Alicante, se amotinó el pasado sábado, creando «una grave situación de seguridad» en la cárcel. Así lo ha denunciado el sindicato de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). El sindicato habla de «gravísimos incidentes regimentales». Y explica que el motín se originó en el comedor del departamento de los internos multirreincidentes: «Los más problemáticos de la cárcel y los más inadaptados al régimen de vida penitenciario». Y, en concreto, cuando «varios presos agredieron de forma sorprendente a otro». El sindicato advierte que el hecho de no estar considerados los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad envía «un mensaje de impunidad absoluta a la población reclusa».

Según TAMPM, el grupo de agresores «se amotinó» para «impedir» que sacaran de ese módulo al cabecilla, para lo que emplearon «la violencia en forma de amenazas». El incidente no se detuvo ahí, sino que continuó más tarde, cuando «el mismo» grupo de internos se plantó y se negó a subir a sus celdas, siempre según el citado sindicato. Los hechos, a los que el sindicato califica de «insubordinación colectiva», volvieron a necesitar de la intervención de los funcionarios en la citada prisión alicantina.

El módulo en que han sucedido los hechos se encuentra, según el sindicato, en un «intolerable» 200% de su capacidad operativa. Una cifra que tilda de «salvaje», que «imposibilita cualquier labor de reinserción» y que «dinamita las condiciones mínimas de seguridad laboral».

TAMPM recuerda que ya denunció la «asfixiante masificación» que sufre el centro penitenciario alicantino: «La sobrepoblación desmedida provoca severas alteraciones regimentales», que para ese sindicato están «derivadas del problema crónico de convivencia entre perfiles altamente peligrosos».

Recuerda TAMPM que el motín de la tarde del pasado sábado, «vuelve a ratificar la absoluta ineficacia de las medidas adoptadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Además, advierte también que los protocolos actuales «aplicados hacia los internos agresivos que provocan incidentes de extrema gravedad», la falta de sanciones disciplinarias ejemplares o de traslados inmediatos de centro «no hace sino espolear la violencia entre los líderes de los patios», según refleja EP.

El sindicato expresa, finalmente, su «más sincero agradecimiento público y el mayor reconocimiento a la extraordinaria profesionalidad, templanza y heroísmo mostrados por toda la plantilla la tarde del sábado».